【小米股價】小米首次大規模校園招聘5000人　雷軍：期待小米出現30歲高管

▲ 小米首次大規模校園招聘5000人 雷軍：期待小米出現30歲高管

小米 （01810） 董事長雷軍於微博發文指，小米創辦11年來，今年第一次大規模開啟校園招聘，第一次就招聘了5000名大學生。而今天是小米面向5000名新生的第一次大規模集中培訓。雷軍續指，小米從今天開始，一邊忙著全球征戰、攻城略地，一邊忙著隊伍建設和新生培養，年輕人培養是小米頭等大事。

小米周一（24日）股價受壓，全日跌2.9%，收報26.65元，成交額32.1億元。

雷軍：2023年落成二期智能工廠，看【下一頁】

雷軍同日亦發表演講指，小米已走過了11年 ，「新十年，你們將陸續從小米的第一代創業者手中接過小米理想的火炬。」

「未來十年，你們當中將出現獨當一面的業務總經理、研發主管，和各個關鍵崗位的主心骨，甚至，我一直期待，是否有一天小米能出現30歲的集團高管。」

雷軍表示，小米路上最不缺的就是挑戰和考驗，真正缺的，其實是更多傑出的戰友和志同道合的伙伴，怎麼都不嫌多。「如何讓這麼多優秀的年輕人融入小米大家庭是我們的巨大挑戰。」

他又提醒各同學，在小米的經歷，絕對不會輕鬆，甚至可能會有很多坎坷、磨難、痛苦，但他保證，這將是一生中最為刺激而難忘的一段旅程。

雷軍亦在演講中分享30年前剛工作時上司給予的建議，指出加入公司半年時間內，對公司戰略和業務，先不要提意見。

「年輕人有熱情、有想法、喜歡提意見，但你不了解實際情況的時候，你的建議往往有失偏頗。多聽、多看、多想，對新生來說更重要。等你真正了解了公司，我期待你盡情去表達你的想法，盡情指點江山，盡情用你們的熱情和行動去推動改變的發生。」

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編輯：袁諾曦