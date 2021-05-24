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【加密貨幣】比特幣價格自高位腰斬　Tesla持倉或有虧損

股樓投資 17:05 2021/05/24

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加密貨幣市場上周經歷了大起大落，當中市值最大的比特幣（BTC）自上月中旬見頂後，短短一個月內已經幾近腰斬，最新報36,550美元，市值跌至6,840億美元。據外媒報道，Tesla（TSLA）持有的比特幣倉位恐面臨虧損。

據報Tesla今年1月27日召開季度電話會議時，仍未有持有比特幣。隨後在今年2月公布的年度財報中，Tesla首次在資產負債表中提及持有15億美元的比特幣，在此期間其時比特幣價格大約處於36,700至38,000美元水平之間，高於比特幣現價水平。及後今年第一季度財報顯示，Tesla又沽出部分比特幣，收入2.72億美元，藉此大賺1億美元。

【加密貨幣】比特幣價格再度下跌　加拿大比特幣ETF曾發市場混亂警告【下一頁

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）曾經多次公開支持比特幣，成為比特幣升勢的導火索。不過近期有傳聞指Tesla已經清倉比特幣，馬斯克親自在Twitter發文稱「Tesla擁有鑽石手」，表明將會堅定持有比特幣。

根據Coindesk報價，比特幣自去年起就不斷走高，上月錄得歷史高位64,829美元，隨後開始經歷大幅調整，本周一（24日）一度跌至31,179美元。

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编辑：李勝男

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