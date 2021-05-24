【緬甸政變】反軍方民兵攻警局 殺死最少20名軍警

緬甸的反軍政府政變持續，緬甸傳媒指反軍政府民兵周日手持自製武器闖入警局，殺死最少20名軍警，並捉拿4名軍警。緬甸反軍政府民兵同時焚毀警局建築物。社交網站上有影片顯示警察哨站及警車冒出濃煙。

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涉事地點位於撣邦（Shan state），距離緬甸首都內比都（Naypyidaw）以東約100公里，鄰近爭取更多自治權多年的少數族裔武裝團體所控制範圍。

由緬甸民眾自發組成的「人民防衛部隊」(People’s Defence Force)，於周日手持自製武器闖入的警局，聲稱殺死最少20名軍警及捉拿4名軍警，並焚毀涉事警局。有相片顯示，4名被捉拿的軍警身穿安全部隊制服，雙手被綁躺坐地上。

人民防衛部隊成員向記者表示，周日是成功攻克警局的一天，但亦憂慮軍方會再次發動空襲及坦克來鎮壓民眾，而且軍方武器精良，完全難以招架。

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緬甸軍政府自2月發動政變後，持續以致命武力鎮壓示威者。當地監察組織指，抗爭至今已造成最少815名平民死亡，部分民眾亦自發組成小隊反擊軍方。

此外，另一民間組織亦在鄰近的克耶邦（Kayah state）城鎮蒂莫索（Demoso） 發動襲擊，造成最少13名士兵喪生，4名該組織成員受傷。反軍政府組織成員指，他們原打算佔領當地警局，但軍方發動空襲，導致無法阻止軍隊車輛駛入城鎮增援。數百枚炮彈落在附近地區，逼使組織緊急撤離。

一直被軍政府軟禁的執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬，於周一(24日)親身出庭應訊，亦是自軍方政變後首次露面。其代表律師在聆訊開始前，與昂山素姬面對面開會約半小時，她看來健康良好。

代表律師表示，昂山素姬在會面期間祝願國民身體健康，並提到其所屬的全民盟，指該政黨是為人民創立，強調全民盟與人民共存。

責任編輯：郭麗明