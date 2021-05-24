【消費優惠】WeChat Pay新一輪「全城狂賞」　與惠康等15間商戶合推多項獎賞

流動支付平台WeChat Pay HK推出全新一輪「全城狂賞」活動，讓用戶在推廣期內於全港惠康超級市場 、Market Place by Jasons及旗下特色店舖和其他共15間商戶消費，便可邊掃、邊儲、邊賺高達$120的電子現金券。

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WeChat Pay HK用戶於截至5月31日的第一期推廣期內，使用WeChat掃描惠康超級市場、Market Place by Jasons及旗下特色店舖內的WeChat Pay HK 推廣物料上的小程式碼，即可領取一張$10惠康電子現金券。再於6月1日至6月30日的第二期推廣期內，每位用戶則可領取兩張$10惠康電子現金券。專屬電子現金券適用於惠康超級市場、Market Place by Jasons及旗下特色店舖下次以WeChat Pay HK消費滿$80時使用。另外，截至5月31日，WeChat Pay HK用戶可前往7-Eleven門店，掃碼即可獲得$5 7-Eleven專屬電子現金劵一張。

新用戶可賺$20 電子現金券

除了上述推廣活動，WeChat Pay HK亦在新一輪的「每週狂賞印」活動讓用戶可以邊做任務邊賺電子印花，以兌換電子現金券，活動期內最高可賺取總值高達$65電子現金劵。而新用戶只須掃描惠康超級市場、Market Place by Jasons及旗下特色店舖內的WeChat Pay HK推廣物料上的小程式碼，即可領取一張價值$20的「迎新狂賞」 電子現金券，於所有接受WeChat Pay HK支付的香港指定商戶消費時滿$30時使用，優惠期截至6月30日。

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責任編輯：蘇穎琪