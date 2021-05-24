【夢想本應翱翔@iM網欄】創業女性不忘家庭　闖大灣區煥發潛能

近年創業圈漸漸多見女性身影，令人倍感鼓舞。曾於2016 年獲得阿里巴巴創業者基金投資的張扶陽（Abby Zhang），最近就開始其第二個創業項目，她更將目光從香港轉移到大灣區，雄心壯志及市場觸覺毫不遜色於男性創業者。女性創業是否比男性面對更大挑戰？又如何平衡工作與家庭？今期我們來聽聽Abby的分享。

Abby出身投行，曾於紐約和香港任職，自言對消費行業及科技感興趣。喜歡新鮮事物的她，2014年受Uber、Airbnb等於「共享經濟」中崛起的公司啟發，找到市場缺口，決定首次創業，與合夥人創辦了網上名牌時裝租借共享平台， 2017年她更入選為福布斯「30歲以下精英榜」。回想當年放棄高薪厚職，投身創業圈，Abby笑言：「起初對創業的艱難一無所知（ignorant），幸有家人支持。」她無悔創業，全因「創造和學習的過程」令她感到滿足。

學會放手 管理思維著眼全局

她指當時創業的最大挑戰莫過於業務模式創新，需要花費極大的耐性與投資者和消費者溝通，再加上首次創業，對組建團隊、籌資等沒有經驗，「要邊學邊做，每天面對未知，或會犯錯，但也是個曲線成長的過程。」

初次創業的人都習慣自己包辦一切，Abby就慢慢學會賦權給團隊，「我相信有良好職業精神及相信『事在人為（can do）』的人，都傾向親力親為，注重細節。例如我曾替當時的社交媒體團隊編輯廣告、撰寫文案等，但現在回想起來，這樣做不利於我有效運用時間。」她意識到，作為管理層，她應花更多時間把控全局，著眼市場部署及創造盈利空間。若對各方面鉅細靡遺地跟進，難免令員工感到不被信任，對團隊士氣無益。「年輕創業者的思維要從執行者轉變為管理者，平衡好角色。」

女性身份非阻力 做足準備主動出擊

風險投資界仍以男性為主導，不少女性創業者有感與投資者接觸不如男性方便，「男士們之間的交際更為自然，可經常相約外出。」因此，Abby建議女性創業者應預先做足準備，一旦遇上機會，無論是透過休閒場合的交談還是一小時的pitch（推銷提案），也可以清晰地向投資者表達公司的目標及願景，預想對方可能提出的問題，盡量讓對方感興趣，方便之後繼續跟進。她亦鼓勵女性創業者不要感到害羞或自卑，勿讓女性身份成為阻力，可多接觸其他女性創業者、各行各業的導師及女性領袖，主動提問、 真誠交流並爭取支持。如今創業圈有越來越多女性導師和投資者，甚至有基金專門投資由女性主導的初創公司，環境對女性創業者越來越有利。

對Abby而言，創業最有成就感的時刻，就是獲得投資及媒體報道，以及產品和服務獲得顧客認同。「最開心是聽到有人讚自己的產品，因為見到自己的努力有價值，為人們帶來積極影響。」這亦激勵她乘勝追擊，今年與友人創辦了第二間初創公司，進軍智能家居清潔用品市場，並將總部設於深圳及洛杉磯，主打大灣區及美國市場。

大灣區科技人才多 香港國際化佔優

被問到大灣區與香港創業環境的差別時，她認為大灣區市場較香港大，有更多創業公司、大學及科技人才，亦能接近不少企業主打的內地市場，了解其他品牌運作及消費者喜好；而香港則擁有國際化優勢，接近西方市場習慣，有更多兩文三語人才，且有便捷物流及免稅優勢。初創應視乎目標市場來選址。至於她公司選擇深圳為總部，主要是與市場接近產品供應鏈有關。

Abby認為，大灣區是香港年輕人最易觸及的地區，「兩地天氣一樣，語言接近，政策支持多，且大灣區對人才十分開放，提供很多活動及資源。」她建議年輕人在決定勇創大灣區前，可多參加相關講座，聽聽擁有兩地營商經驗的專家分享心得，了解當地情況。

善用時間平衡生活 釋放創意

我認識的一些女性創業家或會因事業而暫緩組織家庭 ，甚至考慮凍卵來延遲生育計劃。Abby的丈夫在香港工作，亦經常往返深圳，她透露由於新冠疫情持續，最近丈夫已經歷了五、六次隔離，且隔離政策不斷變化，雙方都需要犧牲部分相處時間適應。我問Abby如何平衡工作和個人生活？又如何衡量人生的成功？她指：「時刻保持優雅和冷靜是我追求的模樣。」未有子女的她對平衡家庭和事業頗有信心，「我會善用時間，令其發揮最大價值。創業要懂得分解問題、逐個擊破（divide and conquer），清楚何時要親力親為，何時需要將工作外判。」

她又強調，其團隊的核心價值觀之一是「關照家庭」。「我們正在打造家用的清潔產品線，我們在乎家庭的感受，同時也關心團隊每位成員的精神健康和家庭幸福，因只有生活充實滿足，才能在工作上表現最佳狀態，才能最有效率地利用時間，並全力釋放創意和潛能，這是我認為最重要的。成功於我，就是清楚自己想要什麼、擅長什麼善用時間，汲取過往經驗，發揮出最大潛力。」

我與Abby相識五年，一直欣賞她追求夢想的熱情和付出。這次有機會與她促膝長談，發現她對於工作、家庭和人生看法成熟了不少。我特別同意她在管理時，會關注團隊精神健康和家庭幸福的重要性。正如阿里巴巴集團將每年5月10日定為「阿里日」，目的是感謝家人對每一位同事在工作和生活上的支持，當日我們更開放園區讓親人參與各項慶祝活動。工作可以改變，但家人是不可替代。就算創業和工作有多艱難，也千萬不要忽略身邊人。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

更多夢想本應翱翔@周駱美琪（Cindy）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

更多iMoney網上專欄的內容：

https://bit.ly/36QadY4



#張樂芹 #善聞拾慧 #生活 #iM網欄 #iMoney網上專欄 #iMoney