【資產泡沫】諾貝爾經濟學獎得主席勒警告：美國股樓、加密貨幣市場泡沫

美國疫苗接種進度良好，在寬鬆貨幣政策與財政刺激下，當地經濟正快速復甦。2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學經濟學教授席勒（Robert Shiller）擔憂，在部分交易過熱的市場內，資產泡沫正在逐步成型。

席勒表明自己擔心房地產市場、股市以及加密貨幣市場，指這些市場中投資者的心態猶如「西部蠻荒」（wild west）。

儘管股市與加密貨幣近期正經歷調整，特別是加密貨幣市場已經回落不少，但席勒依然表示擔憂。他強調自己對近期的房市泡沫感到不安，指過去一個世紀以來，樓價從未如此之高，「央行政策不足以解釋這一切，市場社會學正在起作用。」

他研究過去30年的數據發現，樓價是推動新屋開工的動力，而這種趨勢再次出現（見下圖），又指當前樓價的上升勢頭很強勁，一年內大概不會見到下跌。席勒認為，當前樓價的走勢類似2003年，也就是樓價開始下滑前兩年，隨後就會緩慢下跌，直至2008年金融危機爆發，因此他預計3至5年後，樓價將會遠低於現時水平。

▲ 樓價驅動新屋開工

提及加密貨幣，席勒同樣保持警惕。他認為這是一個「極度心理化」的市場，令人印象深刻，他指比特幣的價值最終來源卻十分模糊，很大程度上是來源自人們的敘事，而非現實。

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编辑：李勝男