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【竹篙灣】國泰航空「飛機餐」成隔離餐　林健鋒：睇得食得、國泰：每餐都有4款選擇（圖集）

Hot Talk 18:40 2021/05/24

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行政會議兼立法會議員林健鋒稱國泰提供的「隔離餐」媲美茶餐廳

竹篙灣檢疫中心的膳食早前爆出疑集體食物中毒，原先中標的膳食供應商丹尼食品遭撤換，港府繳國泰航空 （00293） 入標竹篙灣檢疫中心膳食。國泰航空旗下國泰航空飲食服務，今日起向竹篙灣檢疫中心提供每日三餐膳食，行政會議兼立法會議員林健鋒舉行記者會稱，國泰航空繳請他為膳食提供意見，讚許以「飛機餐」標準，膳食質素可達90分。

林健鋒向在場記者展示4款國泰航空供應的樣本膳食，包括粥、意粉、飯及齋菜，並即席試食，稱味道媲美茶餐廳、「睇得食得」，期望國泰可保持水準，提供不同變化。

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國泰航空飲食服務回應查詢時稱，很高興由今日起為竹篙灣隔離營提供餐飲服務，每日三餐膳食各提供四款菜式（共12款）以供選擇，確保膳餐健康和均衡營養。國泰強調：

我們一向非常重視食物安全及質素，並致力為香港市民服務。

國泰航空自去年疫情以來，營運受重擊，國泰航空飲食服務去年曾向機場、東涌辦公人士提供外賣服務，將「飛機餐」落地。

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港股 隔離營 國泰航空（00293） 林健鋒 國泰航空 立法會 東涌 食物中毒

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