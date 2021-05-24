【ET講股通】梁耀康︰3科技股績前先避 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

▲ 【ET講股通】梁耀康：3科技股績前先避（歡迎留言問股）

恒指全日收報28412點，跌46點，大市總成交1,208億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指即市隨A股跌幅收窄，惟上周五季檢未有增加科技股成分股，恒生科指受壓，跌148點，收報7876點。本周有快手 （01024） 、小米 （01810） 及美團 （03690） 公布業績，若未持有上述三股，暫未宜沾手，因憂慮業績指引欠佳。

憂慮騰訊 （00700） 加大社會責任投資，該股短綫續弱，惟長綫料有利品牌建設。另外，阿里巴巴 （09988） 旗下雲業務失去大客戶字節跳動，加上市傳阿里雲爭奪政府客戶遇阻，相信有利對手騰訊。騰訊遊戲業務增長放緩已成趨勢，相反雲業務發展空間甚大。

受累內地新政策，教育股大幅調整。

醫藥股方面，放榜後的石藥 （01093） 升4.4%至11.56元，只要不失守10.5、10元，則可以繼續持有；相反，若失守該水平，宜沽貨獲利。中生製藥 （01177） 升3.2%至9.05元，後市有望挑戰10元水平，惟若失守8.75元、8.5元，則短綫持貨宜沽出。

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