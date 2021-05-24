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【芯片爛尾】內地再有芯片項目傳爛尾　濟南泉芯據報停向員工出糧、投資額近600億人幣

Hot Talk 15:42 2021/05/24

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內地再有芯片項目傳爛尾　濟南泉芯據報停向員工出糧、投賌額近600億人幣

內地半導體業再傳爛尾，號稱投資規模達598億元人民幣的濟南泉芯傳4 月起停發薪，更強迫員工離職，項目疑爛尾。泉芯的創始人之一「曹山」亦曾擔任武漢弘芯半導體製造有限公司的創辦人，惟弘芯去年已被揭發是騙取補助的詐騙企業，項目已因資金鏈斷裂爛尾收場。

濟南泉芯可能爛尾的消息，最早由中國的半導體新聞網站集微網於20日的揭露。報導中引述泉芯的員工透露，「公司處境艱難，4月起已開始停發薪，逼迫員工離職」。報道指出，泉芯12英寸晶片廠房至今施工超過2年，期間多次更換施工方，還曾拖欠農民工工資，至今才剛剛完成打樁，換言之，廠房如今還是一片平地，未見一磚一瓦。而施工進度落後帶來的最大影響，是公司已經訂購的17億元人民幣設備難以完成交付，產生違約風險。

據悉，這17億的設備中包含3台荷蘭半導體設備製造廠商ASML的光刻機。目前所有訂購的設備尚未完成交付，如果泉芯無法支付尾款而毀約，設備商將從訂金中扣除約17%的違約金。據悉，多數資金來自濟南政府。

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編輯：吳敏芳

中芯國際（00981） 港股 晶片
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