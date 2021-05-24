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【職場熱話】求學時腦筋靈活 上班卻一句想半天 還要重組句子 網民：你有腦霧！

理財智慧 17:16 2021/05/24

分享：

腦筋是越老越慢，還是因為沒有競爭而不想再動腦子？以前求學，繁重的學業和功課令人不斷思考，而踏入社會後再無壓力令人處於安逸，不想思考。近日有網民於網上討論區發文詢問大家，覺不覺得上班後變得越來越笨。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

有網民指樓主的情況是有「腦霧」，是大腦的專注力、記憶力和思考理解力產生失調、退化的症狀表現，建議樓主增加睡眠時間和三餐準時進食。

​【關愛基金】非公屋、非綜援住戶生活津貼5月底截止申請 最高可獲1.55萬元津貼【下一頁

不過有人覺得，樓主不用太聰明，反正也能收到工資，過於聰明反而會令工作量上升。

 

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責任編輯：張瑋婷

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