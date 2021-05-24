  • 30°C
香港時間 : 2021524日 (一) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】Livi：近8成客戶約2分鐘完成扣帳卡申請　年底推出新財富管理產品

股市 16:24 2021/05/24

分享：

行政總裁孫大威則指，隨著業務穩定發展，該行於今年年底或明年年初將推出新的財富管理產品。

虛擬銀行競爭激烈，各大虛銀近月頻頻出招搶客，當中，由中銀香港 （02388） 、怡和集團及京東數科合組的虛擬銀行livi bank上月則試行推出「先買後付」扣賬卡（Livi PayLater Mastercard），成為首間推出「先買後付」服務的銀行。產品總監洪滿霜表示，Livi Paylater 目前超過8成申請為新客戶，初步反應良好。科技總監林冠宇則表示，Livi Paylater申請手續快捷，由申請到批核，近8成客戶只需約2分鐘便能完成申請。

Livi推「先買後付」扣賬卡，詳情可見【下一頁】

行政總裁孫大威則指，隨著業務穩定發展，該行於今年年底或明年年初將推出新的財富管理產品。洪滿霜補充，該行未來新產品方向將會主要集中在支付、財富管理、以及積極研究跟中小企有關的產品。

Livi Bank已開業一年，公司穩步增長。孫大威表示，截至目前，該行客戶人數達8萬人，存款額約為9億元，團隊規模增長至約二百多人。孫大威強調，目前該行資本充足情況良好，又指目前香港市場對虛銀認知度高，相信隨著新冠疫情好轉，虛擬銀行使用人數將會增加，當客戶把虛銀融入日常生活中，屆時客戶成本將會降低，起到規模效應。

產品反應方面，目前有6成客戶開通Livi銀聯二維碼支付，平均交易額65元，最高交易額為9800元，亦有超過一半客戶已綁定yuu積分計劃。此外，現時約有一半客戶持有Livi Debit Mastercard，平均簽賬額約為400元，最高簽賬額為5萬元。

另外，Livi推出開業一周年特別優惠，當中包括﹕

  • 以低至一折價錢在友和YOHO網店購買蘋果產品
  • 以銀聯二維碼消費40元或以上，可享15元現金回贈

相關文章﹕

【虛擬銀行】livi加碼扣帳卡簽帳回贈　最多可獲贈8000元現金回贈

【虛擬銀行】livi bank CEO孫大威：投資人才為首要任務

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

虛擬銀行 財富及資產管理 livi Bank 中銀香港（02388） 銀行 金融

上一篇文章

【深度專訪‧下】港大鄧希煒倡第三次經濟轉型 　香港在金融地產以外還可以做甚麼？

下一篇文章

【港股市況】科技股跌幅收窄、恒指全日軟46點收28412點　石藥績後升半成破頂、快手績前跌3%（不斷更新）　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）
【新股IPO】京東物流2618獲超過100萬人認購　凍資5500億　市傳下限定價（附短片）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）