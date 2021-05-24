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【虛擬銀行】Livi推開業周年優惠、二維碼消費享現金回贈　年底推出新財富管理產品

股市 20:09 2021/05/24

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行政總裁孫大威則指，隨著業務穩定發展，該行於今年年底或明年年初將推出新的財富管理產品。

虛擬銀行競爭激烈，各大虛銀近月頻頻出招搶客，當中，由中銀香港 （02388） 、怡和集團及京東數科合組的虛擬銀行livi bank早前試行推出「先買後付」扣賬卡（Livi PayLater Mastercard），成為首間推出「先買後付」服務的銀行。產品總監洪滿霜表示，Livi Paylater 目前超過8成申請為新客戶，初步反應良好。科技總監林冠宇則表示，Livi Paylater申請手續快捷，由申請到批核，近8成客戶只需約2分鐘便能完成申請。

Livi推「先買後付」扣賬卡，詳情可見【下一頁】

行政總裁孫大威則指，隨著業務穩定發展，該行於今年年底或明年年初將推出新的財富管理產品。洪滿霜補充，該行未來新產品方向將會主要集中在支付、財富管理、以及積極研究跟中小企有關的產品。

Livi Bank已開業一年，業務穩步增長。孫大威表示，截至目前，該行客戶人數達8萬人，存款額約為9億元，團隊規模增長至約二百多人。孫大威強調，目前該行資本充足情況良好，又指目前香港市場對虛銀認知度高，相信隨著新冠疫情好轉，虛擬銀行用戶數量增幅將會持續。當客戶把虛銀融入日常生活中，屆時獲客成本將會降低，起到規模效應。

產品反應方面，目前有6成客戶開通Livi銀聯二維碼支付，平均交易額65元，最高交易額為9800元，亦有超過一半客戶已綁定yuu積分計劃。此外，現時約有一半客戶持有Livi Debit Mastercard，平均簽賬額約為400元，最高簽賬額為5萬元。

另外，Livi推出開業一周年特別優惠，當中包括﹕

  • 以低至一折價錢在友和YOHO網店購買蘋果產品
  • 在KFC以銀聯二維碼消費40元或以上，可享15元現金回贈

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編輯﹕賴奕羚

虛擬銀行 財富及資產管理 livi Bank 中銀香港（02388） 銀行 金融

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