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【阿里巴巴 9988】傳阿里雲端業務發展在內地受阻 失去大客字節跳動

股樓投資 16:10 2021/05/24

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據《華爾街日報》引述消息人士透露，近月阿里巴巴（09988）的雲端業務面對行業競爭加劇及監管機構的審查，導致旗下雲計算業務「阿里雲」難以獲得政府機構和國企的合約，甚至連與官員、國企客戶邀約開會都有困難。報道又指，相信「阿里雲」失去重要客戶字節跳動，對方已經終止把其國際數據儲存在「阿里雲」的協議，改為向「阿里雲」購買伺服器，應是想自行處理雲端需求，而「阿里雲」目前拒絕評論公司與字節跳動相關的報道。

報道指，今年第一季阿里雲端業務收入按年增長37%，創下阿里巴巴於2014年美國上市以來最慢增速，主要原因是失去一個主要內地客戶的國際業務，該客戶於中國以外擁有具規模的業務，過去一直採用阿里的海外雲端服務，據報該客戶就是社交媒體抖音母公司字節跳動。

【阿里巴巴9988】阿里牽頭財團投資越南零售平台 旗下東南亞子公司合作營運【見下頁

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內地業務方面，「阿里雲」亦面對很大競爭，據行業統計，華為的雲端市場佔有率去年底大升一倍至16%，「阿里雲」則由44%降至41%。

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記者：郭秀慧

字節跳動 阿里巴巴－SW（09988） 抖音 經濟 阿里雲 雲端 媒體 阿里巴巴 華為 服務

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