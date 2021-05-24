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【Good Food,Good Mood@iM網欄】新不如舊還是更上一層樓？Belon 2.0

名人薈萃 15:34 2021/05/24

分享：

近日不少網民在社交平台上分享自己接種疫苗的心路歷程，讓我也來湊湊熱鬧分享一下吧！我一開始便毫無懸念，勢在必「打」，原因是我經常要出入不同餐廳，如果因為自己染疫而導致餐廳要關門消毒，影響員工生計，這「罪孽」我如何擔當得起？第二，專家說了只要社會上70%的人都接種疫苗，便可達致群體免疫，打針亦算是盡了一點公民責任吧！第三，很多人都說「等下啦，睇定啲先啦」，其實他們知道自己在等什麼嗎？世界上沒有任何事是100%安全的，全球數以億計的人已接種疫苗，「出事」的案例寥寥可數，更多的是懷疑個案，與疫苗無直接關係，相反病毒無處不在，防不勝防，接種疫苗才是病毒的終極殺手，是社會經濟活動返回正軌的關鍵。我已完成接種兩針，過程相當快捷，打針後最多是針口附近有種像做完運動的酸痛，感覺良好，心安理得。其實試新餐廳跟打疫苗有點相似，你會聽到各樣傳聞與品評，但與其相信謠言，何不相信自己，親身經歷一下呢？

話說舊Belon深得各路食家歡心，是米芝蓮及Asia's 50 Best的常客，但隨著主廚Daniel Calvert的離開，他們索性把餐廳遷址，重新裝修，並由另一位米芝蓮名廚Matthew Kirkley主理。還記得我當年到訪Belon 1.0，因為聽到不少好評，所以萬分期待，吃後卻有點失望，不是不好吃，而是有點不似預期。今次預訂Belon 2.0，網上不少「新不如舊」的聲音，我便告訴自己不要期望太高，志在「參與」，吃後反而覺得有點驚喜，決定平反一下。

他們沿用酸種麵包，加入了赤味噌，熱騰騰的送到你面前，外脆內軟，不會出錯。

不像其他同grade餐廳，他們不主張tasting menu，反而主打散點菜單，有選擇困難症的我表示十分苦惱，最後點了「生蠔」及「鴨肝撻」作為前菜。前者用了Kusshi Oyster，在卑詩內灣天然海域養殖，入口清爽順滑，是「新鮮」的甜，配上木犀草醬，十分開胃，吃一隻略嫌唔夠喉。後者外表可愛至極，有點像復活蛋，鴨肝醬甘香，底部的白酒啫喱錦上添花，好吃！

選了Salade Gourmande作為middle course，採用牛舌及鴨肝層層疊疊做成法式肉醬批，配搭時令香草及沙律菜，以黑松露油醋作為醬汁，濃郁之中又見清新，對比鮮明卻又很和諧，喜歡！

 

主菜點了足夠四人分享的招牌烤雞；他們選用油脂豐腴的三黃雞，雞皮烤得香脆，雞皮底下釀了菠菜茸、蘑菇及雞肝，雞肉依然嫩滑多汁，配搭青豆煙肉及香滑薯蓉，好吃得只靠我們二人之力便把整隻雞及配菜KO掉。

甜品是Ile Flottante，焦糖流心藏於如雲朵般鬆軟的蛋白酥之中，一朵雲沐浴在充滿白蘭地酒香的英式蛋奶醬（crème anglaise）之上，雲端以杏仁彩色小花點綴，外型和味道都優雅極了！一旁的迷你瑪德蓮蛋糕單獨吃的確沒有睇頭，蘸著白蘭地蛋奶醬吃卻別有一番風味，整體令我十分滿意。餐後小點是忌廉泡芙，不過不失，作為一餐的句點令人滿足愜意。

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : 高詩琪

欄名 : Good Food, Good Mood

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