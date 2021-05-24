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【5G之戰】Vodafone取得埃塞俄比亞5G網絡建設合約 擊敗南非電訊集團MTN Group

環球政經 15:57 2021/05/24

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據美國《華爾街日報》上周六（22日）報道，指英國電訊公司沃達豐（Vodafone）集團主導的財團，擊敗南非電訊集團MTN Group，成功取得埃塞俄比亞%G網絡建設合約。

維珍銀河首次成功載人太空飛行 太空旅行商業化重要一步：【下一頁

旅發局再推「賞你遊」　市民消費滿800元可免費參加本地旅行團（內附詳情）：【下一頁

據悉，沃達豐一直獲得美國政府支持，並從美國國際開發金融公司（DFC）取得的數十億美元財務支持已投入當地的5G建設項目；而南非電訊集團MTN Group則獲中資支持，是中國科技企業華為及中興通訊的長期客戶、和中國絲路基金參與競投。可見中美兩國由5G到晶片製造等關鍵技術領域競爭激烈，雙方紛冀加大自己在非洲的影響。

 

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責任編輯：潘曉豐

5G 埃塞俄比亞 經濟

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