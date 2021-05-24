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英醫生染疫康復有後遺症要休養 遭NHS無情解僱

環球社會熱點 16:31 2021/05/24

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前線醫護人員難免要與新冠病毒感染者密切接種，據統計，英國醫護中招機會是一眾職業中最高，無疑貢獻巨大。惟英國一批不幸染疫的醫生，因新冠肺炎後遺症需請假休養，導致出勤率不足，英國公營醫療系統國民保健服務（NHS）手起刀落，解僱該批醫生，業界對NHS做法震驚，覺得被出賣。

英國發現三重變種病毒 錄數十宗個案 【下一頁】

英媒《觀察家報》報道，有遭解約的NHS醫生事後指，雖理解當局做法，因為自己當時實在病重而無法繼續工作，但仍認為做法冷漠及唯利是圖（callous and mercenary）。該醫生指，自己當時有新冠後遺症未能如常工作，無法在當局要求日期前恢復上班，所以被NHS根據協議終止合約。

該醫生批評NHS做法短視，指自己當時處於康復階段，相隔數周後便已重返崗位。他透露，得知另有最少3名普通科醫生有同樣遭遇，因確診後無法長時間工作而被終止合約。

當局做法對醫生士氣造成影響，報道指，業界對NHS做法感到震驚及覺得被出賣（shocked and betrayed）。

新冠肺炎是嚴重疾病，部分中招醫護人員康復後，仍有長時間疲倦、記憶力衰退、氣喘等症狀，難繼續如常工作。這些醫護人員正面臨減少收入、難以獲得帶薪病假苦況，部分更需憂慮無法續約。

印度變種肆虐 英國1周確診激增160%（第二版） 【下一頁】

英國初級醫生組織Doctors' Association UK副主席Kaveri Jalundhwala表示，自己去年4月確診，康復後一直面對後遺症問題，未能一整周工作，不但令薪金大幅下降，更令接受訓練時間延長。她透露，有同一遭遇的醫生遍佈各個部門。

英國國家統計局（ONS） 上月表示，英國累計有110萬人確診新冠肺炎。按職業劃分，醫護人員確診人數最高，有12.2萬人一度確診。其次則為教師及社會護理人員，分別有11.4萬人及3.1萬人確診。

責任編輯：李俊儀

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