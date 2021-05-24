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【異動股】大和看好京東健康線上營銷業務 惟下調其目標價12% 股價一度急跌逾7%

股樓投資 17:10 2021/05/24

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大和發表研究報告指，京東健康（06618）可借助京東（09618）廣泛的供應鏈以及全國性的網絡進行直銷，由此建構出有強大供應架構的醫療保健價值鏈。該行料線上營銷會成為公司的主要亮點之一，故上調其評級至「優於大市」，惟將目標價由148.2元降至130.5元。京東健康全日跌6.3%，報111元，成交7.5億元。

【阿里巴巴9988】傳阿里被股東配售1420萬股 套現逾29億元 半日微跌1.3%  詳情請看[下一頁]

大和認為，京東健康可借助京東的資源，建構出有強大供應架構的醫療保健價值鏈，方便客戶獲得優質和負擔得起的醫療保健產品，而合作夥伴亦可按用戶需求定制產品或服務，以提升運營效率。

該行續指，京東健康具有豐富的線上營銷經驗，使去年的線上營銷收入實現三位數的增長。隨著合作夥伴增加以及認可度提高，預期線上營銷業務將在未來三年內超過整體收入增長。

[異動股] 保利協鑫稱 抵押協鑫新能源近9億股遭接管 後者半日挫近8%  詳情請看[下一頁]
　　
大和又指，京東健康決心加強在線醫療服務，儘管尚未開始變現，但已看到使用在線醫療服務的用戶ARPU和購買頻率較未使用的用戶為高。故上調京東健康今、明兩年收入預測5至7%，以反映較快的流量增長及線上營銷業務增長強勁。

大行目標價：

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撰文 : 趙家盈

服務 港股 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 異動股 目標價 成交 保健
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