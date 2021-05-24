【樓市熱話】不看即買成常態 便宜新樓或有預算裝修 值得一試？ 網民：手快有手慢無

疫情持續，政府實施各種措施來防疫，不少行業受到影響。有市民看準時機上車，但因為疫情而無法看睇，而衍生出VR看樓，還有不看即買的賣樓手段。近日有網民於網上討論區發文詢問，買樓不看樓是否已成常態。

網民經歷：

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有網民覺得，惟一可以接受不看即買的情況是對樓盤很熟悉，因為總有些情況是不入屋不知道，但裝修打算「全爆」的話沒有什麼所謂。

【樓市熱話】由公屋搬去私人樓 乘升降機陌生小孩一句話 港男醒悟「有些事是公屋比不上」【下一頁】

亦有人不接受這種買樓方式，指花幾百萬買樓不是賭博，平時購物也不會像賭錢一樣不看即買，稱自己一定不會考慮。不過隨後被其他網民反駁，不看即買是未來的趨勢。如果買單位每次都要入屋看的話，好的單位就分分鐘在看樓時被買走。他更稱未來是「手快有手慢無」。

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責任編輯：張瑋婷