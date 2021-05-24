【天文現象】本周三迎接全年最大的超級月亮 天文台「教路」何為最佳賞月之處

剩餘數天便是月全食之日，本周三（26日）晚上將會出現月全食，若天氣許可，更一度可欣賞月全食、月偏食以及全年最大的滿月，即「超級月亮」，預料當晚月亮直徑較平日大約7%。天文台更「教路」大眾要選擇東南偏東和視野廣闊的地方，如大埔海濱、屯門海濱、黃埔海濱及石澳等地，好好欣賞今次的月全食。

天文台預料，當日月球會在晚上6時56分升出地平線，隨即進入月全食階段，而月食現象則會發生在晚上7時09分，並在晚上7時19分食甚，至晚上9時52分則是半影食終。期間月亮不會完全消失，並會呈現暗紅色，屆時香港天文台、香港太空館將聯合網上直播月食過程。

【天文現象】本月26日將出現月全食 或成為全年最大的滿月（附最佳賞月時間表）：【下一頁】

天文台指，當月全食發生時，月球比較接近地平線，月面介乎2至5度，故市民想觀賞月全食的話，可選擇東南偏東、視野廣闊、開揚等地方，例如黃埔的海濱望向鯉魚門方向，或在杏花邨、西灣河海濱，在東南偏東位置視亦佳。

至於月偏食階段時，因彼時月球已升得較高，只要市民在晩上8時至9時望向月亮，相信在香港大部分地方，都可看到月偏食。

天文台預測，本周三大致天晴，惟局部地區有驟雨、日間天氣酷熱，顯著降雨概率低於10%，對觀月影響不大；若市民不幸錯過今次月偏食的話，便要等到今年11月19日，為1900年至2100年之間最長的月偏食，維持3小時293秒，而下次月全食則要等到明年11月8日。

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責任編輯：潘曉豐