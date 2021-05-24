【疫市援助】旨支援有經濟困難人士及家庭措施 港府將6月起限時放寬職津申請計劃

港府今日（24日）公布，將陸續落實一系列措施，進一步支援有經濟困難的人士及家庭，包括向領取社會保障金額的合資格人士，發放相當於半個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼的一次過額款項，而在職家庭津貼（職津貼）及鼓勵就業交通津貼（交津）亦作相若安排。

發言人指，在2021年4月28日合資格領取社會保障金額的人士，以及在2020年10月1日至2021年4月28日期間內提交職津/交津申請而最終獲批的住戶/人士，均符合資格領取一次過額外款項，預計151萬名社會保障受助人士、七萬個領取職津的住戶及兩萬名領取交津的人士可受惠，共涉及超過25億元。

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另外，政府將於下月開始限時一年放寬職津計劃及短期食物援助服務計劃的申請資格，在職津計劃方面，將降低2021年6月至2022年5月申領月份非單親住戶的工時要求，即把基本津貼工要求由每月144小時大幅下降至72小時，以及把中額津貼工時要求由每月168小時下降至132小時，令更多低收入住戶在工時減少下仍能符合資格申領職津，並讓部分現有受惠住戶可以獲得較多津貼；以及育有兩名兒童的合資格四人住戶為例，如其每月合併工時達72小時，每月最多可獲3,800元職津。

而在短期食物援助服務計劃的資產限額亦會由2021年6月1日至2022年5月31日放寬，和職津計劃看齊，以四人家庭為例，資產限額會由26.4萬元放寬至54.8萬元；一人家庭的資產限額由9.9萬放寬至26.6萬元。

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責任編輯：潘曉豐