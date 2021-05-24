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【樓市熱話】居屋都有複式咁正？ 645呎原則 業主網售699萬 第一代觀塘居屋極罕有

股樓投資 19:13 2021/05/24

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複式單位是不少人心目中的DREAM HOUSE，多數是豪宅才會出現，但原來居屋也同樣可擁有複式單位。有業主在FACEBOOK專頁《自己物業自己放，租買免佣》發帖，放售觀塘順緻苑居屋複式單位，隨即引起不少網民興趣。

據業主介紹，該複式單位為4房2廁，高層東南山景開揚，在自由市場放售。建築面積765呎，實用面積645呎，業主開價為699萬元，平均呎價為10,837元。有網友問單位複式是否合法，業主則回應「是原則，絕對合法」。

複式居屋單位圖片：

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位處觀塘半山的居屋順緻苑是第一代居屋，由12座物業組成，超過有1,500個單位，單位面積大約有400至700呎左右，早於1980年落成，屋苑媲美部分私樓，是全港唯一擁有頂層複式單位的居屋，可由室内樓梯通往閣樓。

【筍盤推介】九龍區港鐵上蓋屋苑 一落樓就係大型商場 靚裝修廳大房大2房減價12萬放售 【見下頁

【樓市熱話】玻璃外牆嚇死人 住低層無私隱 不如70年代的舊樓 網民：見識過山竹後不了【見下頁

據中原地產網顯示，順緻苑4月份錄得7宗成交，平均成交呎價10,016元，而5月份暫時錄得4宗成交，成交呎價介乎8,386元至10,886元。據該網頁顯示，現時有3個單位網上放盤，全部均已補地價，其中一個順華閣D座是4房1廁的複式單位，實用面積646呎，開價715萬元，實呎價11,068元。

網民回應：

我今日先知原來居屋都有複式

得順緻苑頂層係咁，不過觀塘再轉vans，隔離四順都比較舊

佢複式先得650呎，減返條樓梯都幾唔見洗，不過如果中意住複式，呢個都不失為一個好選擇嘅，慳左嘅錢買架車都得

呢個價錢采頤花園三房都買到，地區差天共地，咁嘅價錢梗係唔會揀呢度啦

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記者：李兆明

 

順緻苑 放盤 豪宅 商場 中原地產 觀塘 居屋

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