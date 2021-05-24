英國首相約翰遜　將於明年與未婚妻完婚

有消息指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）向親友發送在向家人和朋友發送婚禮邀請函，宣布將於明年（2022年）7月與未婚妻西蒙斯（Carrie Symonds）完婚。

據《太陽報》報道，56歲的約翰遜與33歲的西蒙斯於2019年年尾訂婚，但因受新冠肺炎疫情影響，婚禮亦一度被擱置，是次也是約翰遜第三次婚姻，而西蒙斯則是第一次結婚。約翰遜與保守黨總部通訊主管的西蒙斯預料於2022年7月30日完婚，而舉行婚禮的地點及相關細節則未有公開。在2019年就任首相的約翰遜，同年7月與西蒙斯入住唐寧街10號，成為首相府歷史第一對未婚同居的伴侶。

雖然未知兩日結婚的實際地點，但有媒體估計，婚禮有可能在首相別墅契克斯莊園（Chequers）舉辦；又或是在肯特郡的「Port Lympne」保育野生動物園也有機會是婚禮場地；曾有消息指，二人或會在意大利結婚。

是次屬約翰遜第三次婚姻，他與1987年與首任妻子結婚，至1993年離婚，同年與第二任妻子Marina Wheeler結婚，並育有4名子女，並於2018年結束多年的婚姻。外界亦好奇約翰遜與西蒙斯的婚姻關係多久。

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責任編輯：黎淑雯