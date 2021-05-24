  • 30°C
香港時間 : 2021524日 (一) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國首相約翰遜　將於明年與未婚妻完婚

理財智慧 16:34 2021/05/24

分享：

有消息指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）向親友發送在向家人和朋友發送婚禮邀請函，宣布將於明年（2022年）7月與未婚妻西蒙斯（Carrie Symonds）完婚。

據《太陽報》報道，56歲的約翰遜與33歲的西蒙斯於2019年年尾訂婚，但因受新冠肺炎疫情影響，婚禮亦一度被擱置，是次也是約翰遜第三次婚姻，而西蒙斯則是第一次結婚。約翰遜與保守黨總部通訊主管的西蒙斯預料於2022年7月30日完婚，而舉行婚禮的地點及相關細節則未有公開。在2019年就任首相的約翰遜，同年7月與西蒙斯入住唐寧街10號，成為首相府歷史第一對未婚同居的伴侶。

雖然未知兩日結婚的實際地點，但有媒體估計，婚禮有可能在首相別墅契克斯莊園（Chequers）舉辦；又或是在肯特郡的「Port Lympne」保育野生動物園也有機會是婚禮場地；曾有消息指，二人或會在意大利結婚。

是次屬約翰遜第三次婚姻，他與1987年與首任妻子結婚，至1993年離婚，同年與第二任妻子Marina Wheeler結婚，並育有4名子女，並於2018年結束多年的婚姻。外界亦好奇約翰遜與西蒙斯的婚姻關係多久。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

結婚 離婚 疫情 同居 財務自由 DJ 動物園 AR 太陽報

上一篇文章

【有相睇】低市價逾半成好吸引！翔龍灣海景靚盤附時尚裝修　放盤3日即成交

下一篇文章

【大行報告】滙豐對內地人力資源行業看法樂觀　首予三股「買入」評級　其中一隻潛在升幅料近一倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱