【英國王室】哈里暗指唔識教仔 傷透英女王心

▲ 英媒指哈里批評查理斯的言論變相指英女王唔識教仔,令英女王十分傷心。

英國哈里王子與美國名嘴奧花雲費合作,推出新紀錄片探討心理健康。哈里透露父親查理斯按英女王夫婦的方式與他相處,使他的童年不快樂。英媒指哈里批評查理斯的言論變相指英女王唔識教仔,令英女王十分傷心。

▼ 點擊圖片放大 +2

【英國王室】哈里稱長期被忽視 無人同佢傾喪母之痛 【下一頁】

哈里(Prince Harry)早前參與美國演員謝潑德(Dax Shepard)的Podcast節目,為他與奧花雲費(Oprah Winfrey)合作的紀錄片「你看不見的我」(The Me You Can't See)做宣傳。

哈里透露父親查理斯(Prince Charles)的成長及與祖父母英女王伊利沙白二世及已故王夫菲臘親王(Prince Philip)的相處,導致父親選擇遵循前人方法教育自己。

哈里更表示自己決心舉家搬到美國,不想兒子阿奇(Archie)經歷自己年幼時的苦痛。

威廉斥BBC玩弄戴妃心理弱點 暗指專訪拆散家庭 【下一頁】

英國《每日郵報》引述消息人士指,英女王對孫兒哈里的言論感到非常傷心。據悉,尤其是哈里暗示英女王與菲臘親王養育查理斯的方式,導致查理斯不懂得如何教育子女,這部分言論使英女王特別難過。

《每日郵報》更引述消息人士指,儘管外界認為哈里公開抨擊父親後,兩父子似乎不太可能和解,但查理斯仍不希望與哈里切斷關係。

查理斯更被形容為一個溫和的人和盡責的父親(dedicated father),對他與哈里的關係感到沮喪和希望和解。

責任編輯:鄭錦玲