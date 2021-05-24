【英國王室】哈里暗指唔識教仔 傷透英女王心

▲ 英媒指哈里批評查理斯的言論變相指英女王唔識教仔，令英女王十分傷心。

英國哈里王子與美國名嘴奧花雲費合作，推出新紀錄片探討心理健康。哈里透露父親查理斯按英女王夫婦的方式與他相處，使他的童年不快樂。英媒指哈里批評查理斯的言論變相指英女王唔識教仔，令英女王十分傷心。

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【英國王室】哈里稱長期被忽視 無人同佢傾喪母之痛 【下一頁】

哈里（Prince Harry）早前參與美國演員謝潑德（Dax Shepard）的Podcast節目，為他與奧花雲費（Oprah Winfrey）合作的紀錄片「你看不見的我」（The Me You Can't See）做宣傳。

哈里透露父親查理斯（Prince Charles）的成長及與祖父母英女王伊利沙白二世及已故王夫菲臘親王（Prince Philip）的相處，導致父親選擇遵循前人方法教育自己。

哈里更表示自己決心舉家搬到美國，不想兒子阿奇（Archie）經歷自己年幼時的苦痛。

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英國《每日郵報》引述消息人士指，英女王對孫兒哈里的言論感到非常傷心。據悉，尤其是哈里暗示英女王與菲臘親王養育查理斯的方式，導致查理斯不懂得如何教育子女，這部分言論使英女王特別難過。

《每日郵報》更引述消息人士指，儘管外界認為哈里公開抨擊父親後，兩父子似乎不太可能和解，但查理斯仍不希望與哈里切斷關係。

查理斯更被形容為一個溫和的人和盡責的父親（dedicated father），對他與哈里的關係感到沮喪和希望和解。

責任編輯：鄭錦玲