【賞你遊】第二輪「賞你遊香港」名額增至2萬個　即日起消費滿800元可換取本地遊名額

▲ 第二輪「賞你遊香港」名額增至2萬個 消費滿800元可換取本地遊名額

香港旅遊發展局宣布推出第二輪「賞你遊香港」活動，名額增至2萬個，即日（5月24日）起，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元（以最多兩張機印收據計），可開始儲起機印收據。由6月1日起，市民可直接向參加活動的旅行社報名， 換取本地遊名額一個。

零售旅遊相關股未有特別大變動，大酒店 （00045） 現升逾1%，報7.86元，香港中旅 （00308） 升0.8%，東瀛遊 （06882） 無升跌。至於珠寶股，六福 （00590） 升2.4%，周生生 （00116） 升1.1%，周大福 （01929） 跌1.2%。

新一輪「賞你遊香港」活動，提供約190個由不同本地旅行社設計的行程，全部均為半天或以上。旅行團包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點。因應旅行社需時準備，行程將分兩批上載至旅發局網站，最快將於6月初出團。

旅發局指，所有參與的團友須遵守政府最新的防疫要求，包括在登上交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所時，掃描二維碼以作紀錄。

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編輯：袁諾曦