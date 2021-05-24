▲ 【微信女股】證監會「假騙局」提醒留意「真騙局」 2.4萬人中計？

俗稱「微信女股」的社交平台「唱高散貨」騙局近年盛行，證監會近月加強相關執法監管和宣傳行動。證監會最新公布，在本地網上論壇、流動投資應用程式及財經新聞網站上登載了多個網頁橫額，當中標示了常被用來誘使潛在受害者加入騙局相關聊天群組的用語，然後連結上證監會的反詐騙宣傳網頁，變相以「假騙局」廣告提醒投資者警惕微信女股等「真騙局」風險。

證監會指，在4月份為時三周的期間內，以不記名方式收集到的估算統計數據顯示，在證監會網上宣傳活動期間點擊橫額的超過24,000名瀏覽者中，約50%為35歲以下，另有23%是55歲至64歲人士。

證監會聯交所上周發聯合聲明 列出新股「唱高散貨」的4大預警，可見【下一頁】

圖解證監會分析「唱高散貨」騙局特徵

▲ 證監會指出唱高散貨騙局的特質

▼ 點擊圖片放大 +2

證監會認為，相對年輕的投資者可能更容易墮入這些騙局，敦促經驗較淺的投資者在作出投資前，要小心考慮和核實他們在網上看到的資料。

證監會又指，表示但凡有人主動提出股票貼士和其他投資建議，往往是「唱高散貨」騙局的跡象。證監會行政總裁歐達禮（ Ashley Alder）表示，網上投資騙局可能涉及操縱股票市場，而墮入騙局的投資者可能會蒙受重大損失。投資者應保持警惕，作出有根據的投資決定，而不是依賴在聊天群組內或社交媒體平台上流傳的股票貼士。

相關文章：

【微信女】唱高散貨集團罕涉上市公司高層 恒益控股究竟是甚麼公司？

【微信女】證監會警方「合璧行動」涉搜查山頂灣仔豪宅 疑犯過「奢華生活」

【微信女】證監會警方聯合打擊「唱高散貨」 12人被捕涉款逾9億元、證監會拆解騙徒手法

編輯：麥德銘