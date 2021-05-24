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【阿里巴巴9988】傳阿里被股東配售1420萬股 套現逾29億元 半日微跌1.3%

股樓投資 14:33 2021/05/24

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有傳阿里巴巴（09988）被股東以每股206元配售1420萬股，配售價較前收市價208元折讓近1%，共套現近29.3億元。阿里現跌1.3%，報205.2元，成交19.7億元。

[異動股 ]保利協鑫稱 抵押協鑫新能源近9億股遭接管 後者半日挫近8% 詳情請看[下一頁]

現時阿里的三大股東分別為持6.6億股的軟銀集團（Softbank）、持8885萬股的貝萊德及持7013萬股的馬雲，其持股分別佔已發行股本的24.4%、3.3%、2.6%。

【加密貨幣】財庫局局長發表網誌 擬修例監管虛擬資產服務提供者  詳情請看[下一頁]

據貝萊德的首季持倉報告，該公司減持阿里巴巴129.4萬股，約為總股本的0.05%。

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撰文 : 趙家盈

Softbank 減持 成交 馬雲 配售 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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