【阿里巴巴9988】傳阿里被股東配售1420萬股 套現逾29億元 半日微跌1.3%

有傳阿里巴巴（09988）被股東以每股206元配售1420萬股，配售價較前收市價208元折讓近1%，共套現近29.3億元。阿里現跌1.3%，報205.2元，成交19.7億元。

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現時阿里的三大股東分別為持6.6億股的軟銀集團（Softbank）、持8885萬股的貝萊德及持7013萬股的馬雲，其持股分別佔已發行股本的24.4%、3.3%、2.6%。

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據貝萊德的首季持倉報告，該公司減持阿里巴巴129.4萬股，約為總股本的0.05%。

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