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【數碼轉型】港燈培訓員工自行研發程式　簡化日常工作流程

科技 14:00 2021/05/24

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港燈自2018年起，每年平均投放約200萬元推行業務數碼化，鼓勵員工自行開發應用程式 ，廣泛地應用大數據及人工智能。

本港電力供應商之一的港燈，多年來一直依賴紙張及填寫報告記錄事項，傳統的方法嚴重影響效率。為了簡化工作流程，港燈在2018年起，每年平均投放約200萬元推行業務數碼化，採用資訊科技平台eConnect，讓員工自行為其部門開發手機應用程式。

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截至現時，港燈已經有超過70位來自不同部門的員工經過培訓，並自行開發了超過130個應用程式。除港燈員工外，供應商、承建商和合作夥伴亦可採用該程式，目前已超過1,000人使用。

港燈資訊科技部副總經理馮婉慈表示，所有程式均由同事根據部門需要，自主進行開發，「他們會更了解當中的理念和操作，不但可縮減開發時間和成本，在運用時也更切合需要，隨時就工作的改變修改或優化程式。」她笑指，港燈有許多部門，科技部人手有限，難以抽身同時處理不同問題。若由該部門同事親自研發，他們了解自家程式的問題，可更快速自行解決，又可以減輕科技部同事負擔。她強調，若遇到開發程式相關的疑慮，依然可尋找科技部同事協助。

港燈資訊科技部解決方案架構師梁曉俊表示，平台應用層面廣，由簡單的試算表、各部門的防風檢測、工作前風險評估、工作檢查紀錄和提示，以至協助社區中心登記及派發飲食券等項目均已採用電子形式進行。

其中港燈的輪值營運組，主要負責應付突發事故導致的電力供應故障，24小時提供緊急維修服務，一旦要進行搶修，很多時需進行壕坑挖掘工程，以便維修或更換設於地下的電纜。

輪值營運組多年來的傳統監察方法，是在工程期間每日派人巡查約8至10個工地，其後回辦公室填寫報告，以記錄工地狀況及進度，再發送電郵與不同承辦商溝通，確保可在挖掘准許證批出的限期內完工。輪配電科高級輪值營運工程師李家傑指出，過往只計算回辦公室處理及輸入每個工地的資料，需約至少1小時，工作效率相當緩慢。

輪配電科高級輪值營運工程師李家傑在去年利用eConnect平台以半年時間，自行開發名為「壕坑工程監察」 的應用程式，提升工程團隊的工作效率和應變能力。（港燈提供圖片）

李家傑以半年時間自行開發名為「壕坑工程監察」的應用程式，載入了多項與工程相關的資料，負責巡查工地的工程人員只需透過手機上的程式，用1分鐘時間就可即時把現場的情況記錄在系統上，毋須再回辦公室輸入資料。加上工程團隊的所有成員及承辦商，也可同步掌握情況及跟進，大大提升了工程團隊的工作效率和應變能力。

「關懷有饍」計畫電子化　兌換八十萬張飲食券

除了輪值營運組外，港燈在2020年及2021年推出「關懷有饍」中小企食肆資助計畫，整個流程涉及眾多持份者，計劃由登記、派發及兌換800,000張飲食券，以及向參加計畫的食肆發放達2,000萬元（2020年）的資助金額。

客戶服務科助理社區業務經理陳潤萍表示，涉及的數據龐大，所以利用約三個月時間，製作應用程式。她指出，現時參與派發飲食券的社區中心職員，可利用手機為申請人填寫表格及掃瞄在飲食券上的二維碼（QR Code），便完成登記手續，即時發放飲食券。受惠家庭前往食肆使用飲食券時，食肆只需運用由第三方服務承辦商開發的雲端系統管理應用程式，掃瞄飲食券上的QR Code以核實飲食券及記錄已兌換的飲食券總額，即完成有關兌換手續。

她解釋，應用程式共可助省卻超過10萬張A4紙張消耗，以及分別縮減約8萬個港燈同事及約1.7萬個社福機構與中小企食肆職員工作時數，大大節省效率。

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工作方式轉變　員工需時接受　

可是，要將沿用多年的工作方式轉變，對於員工來說也非易事。李家傑坦承，去年程式推出初時，有不少工程人員都表示難接受，「大家都習慣了用紙張核對，現時要他們在手機上按『剔』，他們當然會抗拒。」他坦言，要員工心態改變需要時間，但只要逐步教導，讓他們經過實戰及體驗，自然就會慢慢接受。

企業若要推行數碼轉型，必須全面考慮和專注於網絡安全問題。馮婉慈強調，由於系統承載着大量數據和資料，該企也會「打醒十二分精神」，加強資料保密。她透露，除了伺服器已啟用雙重驗證外，每年也會定期邀請第三方白帽黑客入侵系統，以黑客技術尋找伺服器漏洞，讓該企盡快修復。

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記者：曾曉汶

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