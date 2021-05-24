  • 29°C
香港時間 : 2021524日 (一) 15:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅發局再推「賞你遊」　市民消費滿800元可免費參加本地旅行團（內附詳情）

理財智慧 14:42 2021/05/24

分享：

旅發局再推「賞你遊香港」活動，名額增至2萬個。市民即日（24日）起於合資格實體零售或餐飲商戶消費滿800元，可開始儲存收據正本，便有機會免費參加本地旅行團，指定本地團資料將於6月1日起分階段在網站公佈，最快6月出團。

值得注意的是，如市民在網上消費，均不可換領本地遊名額。旅發局指，由於網購消費收據較難分辨真偽，亦難杜絕重印單據的問題，因此只接受實體店的機印收據正本。

 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

是次活動，共有約190個由本地不同旅行社計劃的行程，全部均為半天以上，行程至少會到訪兩個景點，而旅行團包括來回交通、導遊服務、一餐膳食及基本保險。所有參與旅行社均須簽署香港旅遊業議會制定的《本地遊防疫承諾書》，當中包括：

  • 確保參加者必須全程隨身攜帶已安裝「安心出行」流動應用程式的智能手機，並在登上交通工具和進入所有已展示特定二維碼的場所時， 掃描二維碼以作紀錄
  • 每團人數不多於30人（包括所有隨團工作人員，如導遊、領隊、司機等）
  • 工作人員須已完成接種第一劑2019冠狀病毒病疫苗，或相關人員提出健康原因並向旅行社申報有關情況和提供醫生證明書，以及提供在帶團前７天內進行核酸檢測所得的陰性結果
  • 導遊、司機等工作人員及所有參加者，除用餐時間外，全程必須配戴外科口罩
  • 為參加者提供消毒搓手液或消毒濕紙巾
  • 出發前為所有參加者量度體溫，不會讓身體不適的人士隨團出發

【內地熱話】上海88歲老人贈300萬人民幣房產予水果攤主　事件被揭另有內情　法院判老人無民事行為能力：【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

 

Local Tour 口罩 搓手液 財務自由 安心出行 DJ 旅發局 交通

下一篇文章

【阿里巴巴9988】傳阿里被股東配售1420萬股 套現逾29億元 半日微跌1.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物