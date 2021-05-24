旅發局再推「賞你遊」　市民消費滿800元可免費參加本地旅行團（內附詳情）

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旅發局再推「賞你遊香港」活動，名額增至2萬個。市民即日（24日）起於合資格實體零售或餐飲商戶消費滿800元，可開始儲存收據正本，便有機會免費參加本地旅行團，指定本地團資料將於6月1日起分階段在網站公佈，最快6月出團。
值得注意的是，如市民在網上消費，均不可換領本地遊名額。旅發局指，由於網購消費收據較難分辨真偽，亦難杜絕重印單據的問題，因此只接受實體店的機印收據正本。
是次活動，共有約190個由本地不同旅行社計劃的行程，全部均為半天以上，行程至少會到訪兩個景點，而旅行團包括來回交通、導遊服務、一餐膳食及基本保險。所有參與旅行社均須簽署香港旅遊業議會制定的《本地遊防疫承諾書》，當中包括：
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責任編輯：黎淑雯