旅發局再推「賞你遊」　市民消費滿800元可免費參加本地旅行團（內附詳情）

旅發局再推「賞你遊香港」活動，名額增至2萬個。市民即日（24日）起於合資格實體零售或餐飲商戶消費滿800元，可開始儲存收據正本，便有機會免費參加本地旅行團，指定本地團資料將於6月1日起分階段在網站公佈，最快6月出團。

值得注意的是，如市民在網上消費，均不可換領本地遊名額。旅發局指，由於網購消費收據較難分辨真偽，亦難杜絕重印單據的問題，因此只接受實體店的機印收據正本。

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是次活動，共有約190個由本地不同旅行社計劃的行程，全部均為半天以上，行程至少會到訪兩個景點，而旅行團包括來回交通、導遊服務、一餐膳食及基本保險。所有參與旅行社均須簽署香港旅遊業議會制定的《本地遊防疫承諾書》，當中包括：

確保參加者必須全程隨身攜帶已安裝「安心出行」流動應用程式的智能手機，並在登上交通工具和進入所有已展示特定二維碼的場所時， 掃描二維碼以作紀錄

每團人數不多於30人（包括所有隨團工作人員，如導遊、領隊、司機等）

工作人員須已完成接種第一劑2019冠狀病毒病疫苗，或相關人員提出健康原因並向旅行社申報有關情況和提供醫生證明書，以及提供在帶團前７天內進行核酸檢測所得的陰性結果

導遊、司機等工作人員及所有參加者，除用餐時間外，全程必須配戴外科口罩

為參加者提供消毒搓手液或消毒濕紙巾

出發前為所有參加者量度體溫，不會讓身體不適的人士隨團出發

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責任編輯：黎淑雯

