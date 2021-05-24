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【視像會議】Microsoft Teams整合PowerPoint Live　提供即時翻譯功能

科技 13:32 2021/05/24

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最近Microsoft Teams推出系統更新，並宣布整合PowerPoint Live，為用戶提供即時翻譯功能。

微軟（Microsoft）的視像軟件Microsoft Teams，在全球擁有大量用戶數目，現時每日活躍用戶人數更達到1.45億。最近官方推出系統更新，並宣布整合PowerPoint Live，為用戶提供即時翻譯等功能。

<<【視像會議】Microsoft Teams推免費個人版功能　針對家庭與朋友聯繫

<<【遙距工作】本地金融業抗疫反應快　遙距工作管理方案續進化

Microsoft計劃，將在本年6月中正式推出PowerPoint Live功能。此功能目前已支援Windows 10和macOS系統。用戶可透過該功能，直接在PowerPoint軟件中顯示幻燈片，或使用Microsoft Teams的「Share content」功能選項同步顯示內容。

參與Teams會議的用戶可同時在視圖中查看幻燈片、筆記、圖表等內容。另外，會議參與者及演講者可在幻燈片畫面中，右擊點選「Translate Slides」選項，然後再選擇翻譯的語言，便能使用實時翻譯功能，該功能提供至少19種語言翻譯。此外，用戶在開會過程中，可點選幻燈片中額外的網址連結及影片，方便了解更多資訊，而用戶無需離開會議。

責任編輯：李寶如

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