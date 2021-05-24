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白俄羅斯迫降航機 異見記者與女友同被捕（第二版）

環球社會熱點 21:48 2021/05/24

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一班由希臘出發前往立陶宛的客機，在空中被白俄羅斯當局以懷疑機上有炸彈為由，派出戰機護航並要求改於白俄羅斯首都降落。機上一名白俄羅斯異見記者落機即被捕，據悉，該記者已獲立陶宛庇護。立陶宛當局譴責白俄羅斯行為惡劣，要求立即放人。

（第二版更新記者同行友人被捕）

以巴衝突至今181人死 以色列炸美聯社等傳媒大樓（有片多圖）（第二版） 【下一頁】

事發於當地時間周日（23日），瑞安航空（Ryanair）FR4978航班原定由希臘首都雅典出發，飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。機上載有171人，其中1人為現年26歲、流亡海外的白俄羅斯異見記者普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）。

白俄羅斯當局在航班飛行中途，聲稱機上或有炸彈，要求航班改於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）降落，並派出一架MiG-29型號戰機護航。

被捕異見記者Roman Protasevich

羅塔謝維奇曾營運Telegram頻道Nexta，Nexta今次亦首先公布消息，指涉事飛機遭到徹底搜查後，羅塔謝維奇被白俄羅斯當局帶走。

路透社報道，與他同行的23歲俄羅斯籍女友薩佩加（Sofia Sapega）亦被拘留。薩佩加為俄羅斯籍，目前於立陶宛就讀European Humanities University。

據機上乘客指，普羅塔塞維奇聽到轉飛白俄的消息後，將存放在行李櫃內的電腦和手機轉交身邊的薩佩加。

白俄羅斯官媒Belta報道，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）親自下令迫降航班及派遣戰機。

瑞安航空其後發表聲明證實有發生迫降事件，並透露在明斯克的搜查過程中未發現任何危險物品。該航班於當地同日晚上8點50分離開明斯克，但聲明並未提及羅塔謝維奇被捕一事。

身在立陶宛的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）表示，由於羅塔謝維奇被列為恐怖分子，將面臨死刑。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）形容事件是國家資助的恐怖主義行為，建議對白俄羅斯實嚴厲制裁措施，敦促當局立即釋放羅塔謝維奇。

白俄羅斯反對派領袖被迫離國 往立陶宛與孩子團聚 【下一頁】

涉事航班原定路線圖

盧卡申科去年宣布第6度勝出總統選舉，激發反對派支持者不滿並直指出現選舉舞弊。代表入獄丈夫參選並獲西方國家支持的季哈諾夫斯卡婭，聲稱自己雖然勝出大選亦要流亡海外。

白俄羅斯民眾去年因選舉結果展開為期數月的示威活動，Nexta不斷就民眾抗疫行為，以及白俄羅斯警察暴行進行報道。白俄羅斯法院去年10月裁定Nexta内容涉及極端主義及需進行審查，羅塔謝維奇其後亦被白俄羅斯當局刑事起訴。

責任編輯：李俊儀

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