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【軟銀集團】孫正義警告：執意舉行東京奧運會或蒙受更多損失

股市 13:26 2021/05/24

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【軟銀集團】孫正義警告：執意舉行東京奧運會或蒙受更多損失

日本政府周一起開始大規模疫苗接種，以追上其他國家以及確保東京奧運會安全。不過，軟銀（SoftBank）創辦人及行政總裁孫正義警告，日本繼續舉行東京奧運會將會出現重大危險，並指或會蒙受更多損失。

騰訊及快手奪東京奧運、北京冬奧轉播權，看【下一頁】

孫正義於Twitter發文表示，現時有逾8成人士希望東京奧運會延遲或取消，反問「有誰以及基於什麼權力強行推進？」。及後孫正義再發文提出，「國際奧委會是否有權力決定奧運會繼續進行？」

孫正義指，東京奧運會一旦取消，有指日本或面臨巨額罰款，但是，若果10萬人來自200個國家，一同進入疫苗接種處於落後的日本，若變種病毒亦出現擴散，不單失去更多生命，日本或者還要負擔實施緊急狀態的補貼，以及面對國內生產總值（GDP）下降的問題，認為這令日本蒙受更多損失。

早於月初，孫正義接受電視訪問時已表示對東京奧運會感到「害怕」，其中原因為部份國家疫情嚴峻。

相關文章：【軟銀集團】孫正義4月卸任軟銀董事局主席　現有行政總裁接任

【東京奧運】政府首用公帑購奧運電視轉播權予電視台　惟電視股股價未受惠（第三版）

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編輯：袁諾曦

奧運會 經濟 疫情 Softbank

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