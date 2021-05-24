約翰遜第3次做新郎 據報明年7月迎娶未婚妻西蒙茲

英國首相約翰遜去年與33歲女友西蒙茲訂婚，但因新冠肺炎疫情嚴峻，導致二人婚期遲遲未定。英媒指約翰遜將於明年7月30日迎娶西蒙茲，現已陸續通知親友提前預留日子出席婚禮，至於婚禮地點仍然保密。另外，是次亦屬約翰遜第3次成為新郎。

約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數 【下一頁】

現年55歲的約翰遜（Boris Johnson） 2019年底與女友西蒙茲（Carrie Symonds） 訂婚，二人的兒子於去年4月出生。礙於新冠肺炎疫情，約翰遜與西蒙茲一直未有機會結婚及舉行婚禮，趁英國近日疫情緩和，約翰遜終於確認二人「大日子」時間。約翰遜將是近250年以來，首名在任期間結婚的英國首相，西蒙茲亦將成為最年輕的英國首相夫人。

外媒報道指，約翰遜開始向親友發送結婚通知卡（save-the-date card），是新人在派請帖前用作提前通知親友婚禮日期的卡片。

約翰遜將於明年7月30日（周六）迎娶未婚妻西蒙茲，婚禮地點暫時保密。外媒估計他們將在白金漢郡（Buckinghamshire）的首相鄉間別墅契克斯 （Chequers）舉行婚禮。外媒亦指由於西蒙茲為慈善組織工作，預料另一婚禮場地或會是肯特的林普尼港野生動物園。

雖然有指約翰遜為遷就西蒙茲居住於意大利的親友，他們有可能在當地成婚，但消息人士指，契克斯將會是最好的婚禮地點。

約翰遜與未婚妻西蒙茲

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

約翰遜過去兩任妻子

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

約翰遜俾唔起細仔保姆費 英媒揭靠金主埋單 【下一頁】

據悉，約翰遜去年在加勒比海的馬斯蒂克島向西蒙茲求婚。英國國會標準事務專員斯通（Kathryn Stone）於本月初表示，正調查約翰遜與西蒙茲獲招待外遊是否違反行為守則。

約翰遜曾經歷兩段婚姻，他於1987年迎娶牛津大學同學莫斯廷歐文（Allegra Mostyn-Owen），其後於1993年離婚。約翰遜與第2任妻子惠勒（Marina Wheeler）結婚25年，在2018年宣布離婚，不久即與西蒙茲在一起。約翰遜明年與西蒙玆成婚，將會迎來第3段婚姻。

責任編輯：郭麗明