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【華為造車？】華為嚴正聲明不造車　「未來也不會投資任何車企」

新經濟追蹤 13:16 2021/05/24

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華為嚴正聲明不造車　「未來也不會投資任何車企」

隨著更多中資科網巨擘涉足汽車領域，就連華為都多次傳出造車的消息。華為今年4月夥北汽新能源旗下高端品牌極狐聯手，發布首款電動車，再次令華為造車的傳聞甚囂塵上。就此，華為發聲明形容傳聞屬「謠言」，重申華為不會造車，並嚴正表示「未來也不會投資任何車企」。

小米造車傳聞終成真　雷軍：「人生最後一次重大創業」｜詳見【下一頁】

小米雷軍預告：第一款車將是轎車或SUV　售10萬至30萬元人幣｜詳見【下一頁】

華為今日（24日）上午再次就造車傳聞發聲明，表明「華明不造車」，而這項長期戰略早在2018年明確，並無任何改變。

華為續指，至今並未投資於任何車企，未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。以後，凡是議論上說華為造車、或者參股汽車製造行業，均為謠言，勿輕信。

華為早前傳出計劃與長安汽車研發及設計晶片　長安汽車：不屬實｜詳見【下一頁】

又曾經傳出有意收購內地小型電動車企業｜詳見【下一頁】

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編輯：趙穎妍

電動車 收購 汽車 新能源 雷軍 晶片 品牌 小米 華為

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