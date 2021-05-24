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【本地遊】旅發局第二輪賞你遊提供190個行程　消費800元換本地遊名額

商業 13:16 2021/05/24

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旅發局今天起推出新一輪「賞你遊香港」活動，名額增至2萬個，市民消費滿800元可換取本地遊名額一個。（資料圖片）

旅發局宣布，今天（5月24日）起正式推出新一輪「賞你遊香港」活動，名額增至2萬個，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可開始儲起機印收據。由6月1日起，市民便可直接向參加活動的旅行社報名，換取本地遊名額一個。

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新一輪的「賞你遊香港」活動，提供約190個由不同本地旅行社設計的行程，全部均為半天或以上。旅行團包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點。

所有參與的旅行社，均需向旅議會登記其行程，並簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾》，確保將為「賞你遊香港」活動的本地遊旅行團採取一系列的防疫措施。而所有參與的團友亦須遵守最新的防疫要求，包括在登上交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所（包括景點、食肆）時，掃描二維碼以作紀錄。

旅發局總幹事程鼎一表示，希望趁暑假將至，推出新一浪活動，並增加名額，冀能持續推動消費氣氛，讓業界為日後旅客重臨作熱身準備。

新一輪「賞你遊香港」活動時間表：
5月24日起：

  • 於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元（以最多兩張機印收據計），並儲起店舖發 出的正本機印收據 

6月1日起：

  • 首批行程上載至旅發局網站，第二批將於6月中上載
  • 市民可直接參與活動的旅行社報名（名額有限，先到先得）
  • 出發前，須將本地零售及餐飲商戶實體店舖的正本機印收據交予旅行社（收據將不獲退還）；並向旅行社繳付每人$100作按金（參加者可於出發日取回按金）

6月初至7月底：

  • 新一輪「賞你遊香港」本地遊旅行團出發

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責任編輯：朱悅瀅

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