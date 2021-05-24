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【中移動回A】中移動：發行A股後擬投資560億元人民幣　較港股具明顯溢價

股市 12:39 2021/05/24

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【中移動回A】中移動：發行A股後擬投資560億元人民幣　較港股具明顯溢價

中移動 （00941） 月內公布擬在上海證券交易所發行A股，中移動最新發董事會函件，重申擬發行9.65億股人民幣股份，佔已擴大後發行股本4.5%。中移動雖然在函件稱，中移動回A發行價格將根據境內外資本市場狀況和公司實際情況，但先行公布募集資金用途和涉及投資額，涉及約560億元人民幣。

以560億元人民幣估算，中移動A股發行價約58元人民幣，折合相當於70港元，較中移動港股最新價49.85元，溢價4成。

中移動公布募集資金用途包括：

  • 約人民幣280億元擬用於5G精品網絡建設項目
  • 約人民幣80億元擬用於雲資源新型基礎設施建設項目
  • 約人民幣50億元擬用於千兆智家建設項目
  • 約人民幣50億元擬用於智慧中台建設項目
  • 約人民幣100億元擬用於新一代信息技術研發及數智生態建設項目

中移動表示，發行A股具有15%超額配售權，若實際籌集資金超出上述項目擬投入金額，會將超募資金用於上述投資項目或獲法規認可的其他用途。

據中移動函件，中移動完成回A並悉數行使超額配售權，A股投資者會持有5.14%股權，大股東會持股會由現時72.72%降至68.98%，而香港股份公眾股東持股會由27.28%降至25.87%。

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港股 IPO 中國移動（00941） 上海證券交易所 中資電訊股
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