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今日推介信義光能 | 吉利、五菱、醫渡科技、藍月亮、萬國數據最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/05/24

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恒生指數中午收報28342點，跌116點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介信義光能 （00968） ，另亦會分析吉利汽車 （00175） 、五菱汽車 （00305） 、醫渡科技 （02158） 、藍月亮集團 （06993） 及萬國數據 - SW （09698） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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