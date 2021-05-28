【美股開市】通脹數據大致符預期　納指升0.5%　AMC再飆三成（不斷更新）

美國今日公布的通脹數據與市場預期大致相若，美股開市，道指升155點，報34619點。標指升12點，報4213點。納指升45點或0.33%，報13780點。

即市走勢︰

【21：42】Reddit散股偏愛的AMC院線（美：AMC）一度再飆35%，高見36.72美元，現升21%，報32美元。

【21：30】美股開市，道指升155點，報34619點。標指升12點，報4213點。納指升45點或0.33%，報13780點。

【20：39】聯儲局通脹指標之一，美國4月核心PCE按年增長3.1%，為1992年7月以來高位，亦高於預期的2.9%。美股期貨變化不大，道指期貨升161點，納指期貨升0.2%。

【19：18】道指期貨升177點，納期升近0.4%。

【17：19】道指期貨升198點，納指期貨升0.3%。

【17：17】比特幣（bitcoin）跌穿36000美元，現跌8.4%，報35867美元。

【12：23】道指期貨升169點，報34606點；標指期貨升14點，報4213點；納指期貨升32點或0.2%。

【12：00】美國商務部部長﹕未來擬興建多間芯片工廠 減少供賴單一企業供應

【11：20】Cathie Wood﹕各國監管機構對加密貨幣態度將變得更友好

【10：20】摩通CEO以大麻比喻比特幣生意 批美國最低企業稅率逼美企出走

【09：00】「貨車界Uber」滿幫集團向美提交IPO上市申請

【07：30】美國總統拜登擬推出規模高達6萬億美元的預算案，加上首次申領失業救濟人數再跌至疫情以來最低，道指升141點，報34464點為。標指升0.12%，收報4200點。納指反覆回吐1點，收報13736點。

==以下5月27日（周四）股市==

美國總統拜登擬推6萬億美元提振基建，加上就業市場穩步復甦，新舊經濟板塊再輪動，道指開市升220點，納指回軟。

耶倫午市突稱，關注通脹風險，預期通脹升溫會持續至年底，股市升勢急回順。午市後段， 拜登再度呼籲將公司稅提高至28%。

【美國經濟】耶倫呼籲加大支出 強調通脹上升僅屬暫時

道指收市升141點，收報34464點，標指升0.1%，收報4200點，納指跌1點，收報13736點。facebook升1.6%，收報332.75美元，創新高。

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美國上周首次申領失業救濟人數為40.6萬人，少過市場預期，較前一周再減3.8萬人，連續五周下跌，再創3月中疫情以來最低。美國今年首季GDP修訂值為上升6.4%，預期為上升6.5%。4月耐用品訂單則意外地按月跌1.3%。

【美國經濟】美國4月二手樓簽約量意外跌4.4% 料受房價升影響

【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數40.6萬低於預期 續疫後最低 一文看清美國失業救濟金人數

即市走勢︰

【04：00】道指收市升141點，收報34464點，標指升0.1%，收報4200點，納指跌1點，收報13736點。

【02：51】道指升幅收窄至0.3%， 暫升106點， 報34429點；納指升6點， 報13744點；標指升5點， 報4201點，Facebook（美：FB）升幅收窄至0.7%， 較早時股價破頂， 曾最多升逾1.5%， 至高見332.85美元。

【02：32】紐約 7月原油期貨收漲0.64美元，漲幅0.96%，報66.85美元。倫敦布蘭特7月原油期貨收漲0.59美元，漲幅0.85%，報69.46美元。

【02：18】AMC院綫股價漲幅擴大至逾52%，刷新即市高位報29.76美元。遊戲驛站（GME）跌幅擴至超過2%。散戶抱團股ETF BUZZ漲逾0.6%。

【01：56】英鎊兌美元衝破1.42關口後持續上升至1.4206，漲幅為0.62%

【01：51】紐約8月黃金期貨收跌0.3%，報1898.50美元。

【01：12】道指升121點或0.35%，報34444點，成份股波音漲逾3%領升大市；納指升32點或0.2%， 報13770點；標指升11點或0.3%，報4207點；Facebook（美：FB）維持逾1%升幅， 股價破頂 。

【00：38】倫銅漲逾3%，續刷近一周高位至每噸10,260美元

【00：38】Bitstamp比特幣現貨剛跌穿39000美元關口，最新報38995.53美元，即市漲0.59%

【23：32】耶倫午市突稱，關注通脹風險，股市升勢急回順。

【23：25】道指升131點，納指升0.2%。Facebook（美：FB）升逾1%破頂。

【22：42】道指升193點，納指升0.2%，金融股維持升幅，摩通及高盛升近1%。

【22：17】出售的商品價格多為1美元的美元樹公司（美：DLTR）Q1每股盈利1.6美元，增長54%，業績後跌近8%，現報100.04美元。公司預計2021年每股盈利約5.8至6.05美元。

【22：06】人造肉Beyond Meat（美：BYND）升13%，報143.13美元。較月中低位99.86美元累升逾四成。

【22：04】道指維持升220點，納指跌8點。波音（美：BA）升逾4%，金融股亦上漲，高盛（美：GS）及摩通（美：JPM）均升1.3%。不過，亞馬遜（美：AMZN）及微軟（美：MSFT）跌0.4%及0.5%。

【21：30】道指升223點，報34546點。標指升11點，報4207點。納指跌7點或0.05%，報13730點。

【20：46】【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數40.6萬低於預期 續疫後最低 一文看清美國失業救濟金人數

【20：41】美上周新領失業救濟人數40.6萬，預估為42.5萬人，前值為44.4萬人。道指期貨升140點，納指期貨升0.3%。

【19：16】道指期貨升12點，報34292點；標指期貨跌6點，報4186點；納指期貨跌45點或0.3%，報13655點。

【16：58】道指期貨跌31點，報34249點；標指期貨跌10點，報4182點；納指期貨跌65點或0.5%，報13634點。

【12：30】道指期貨跌34點，報34246點；標指期貨跌6點，報4186點；納指期貨跌31點或0.2%，報13669點。

【11：00】美SEC暗示SPAC及加密貨幣將面臨更嚴厲監管

【09：00】Tesla據報提前付款購買芯片 並考慮收購工廠解決短缺問題

【07：30】Nvidia首季收入勁增84%至56.6億美元 超預期

【07：30】理想抽升14% 料第二季收入至少倍增 李想回應第二上市傳聞：錢多多益善

【07：30】拼多多收市跌逾5% 首季經調整虧損19億勝預期 年度買家逾8億

【07：30】GameStop、AMC賣空者昨估計虧損7.54億美元 GME、AMC再炒高近兩成

【07：30】美國新冠疫情漸受控，市場對經濟前景轉趨樂觀，美股周三溫和上升，道指收市升10點，報34323點。標指升0.2%，收報4196點。納指升0.6%，收市報13738點。

==以下5月26日（周三）股市==

憧憬經濟重啟，美國新增確診人數日均低於25000，以及近半人口已接種1劑疫苗，美股收市輕微上升，道指升10點，收報34323點，標指升0.2%，收報4195點，納指升0.6%，收報13738點。美股散戶愛股GameStop（遊戲驛站，GME）及AMC再漲逾1成，好友再度挾淡友，根據金融數據分析公司Ortex數據，遊戲驛站和AMC娛樂控股的賣空者於5月25日估計損失7.54億美元。

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焦點新聞︰

【荷里活電影】亞馬遜斥84.5億美元收購美高梅 大力進軍娛樂產業

大摩CEO預期聯儲局明年初加息、跟經濟師唱反調 曾估中美國2015年底加息

【儲局副主席】克拉里達：聯儲局或於未來政策會議 討論縮表

即市走勢︰

【23：28】道指升30點，納指升0.5%。亞馬遜（美：AMZN）落實收購美高梅，大舉進軍娛樂產業，升幅擴大至0.8%。

【22：26】道指升53點，納指升0.4%。理想汽車（美：LI）績後升近一成。拼多多（美：PDD）績後由升5%轉跌4%。

【21：45】道指升25點，納指升0.3%。

【21：34】美股開市早段，道指升92點，報34405點。標指升8點，報4196點。納指升0.3%，報13698點。

【20：40】道期升85點，納指期貨升近0.5%，標指期貨升13點。

【18：36】道指期貨升80點，納指期貨升0.3%，標指期貨升11點。歐股表現分歧，法股升0.07%，德股跌0.1%，英股跌0.3%。

【16：21】道指期貨升96點，納指期貨升0.3%。Bitcoin重上4萬美元，日內升近4%，Coinbase（美：COIN）盤前升逾2%，現報247.84美元。

【12：21】道指期貨升84點，報34355點；標指期貨升12點，報4197點；納指期貨升49點或0.4%，報13705點。

【11：30】共和黨議員擬周四提出不涉及加稅的基建方案 涉資近1萬億美元

【11：15】理想汽車傳考慮二次上市 創辦人李想：錢肯定多多益善

【10：30】Tesla特斯拉︰中國建數據中心存儲內地銷售的車輛數據

【09：45】日媒︰台積電、Sony或合資芯片廠 總投資額超過1萬億日圓

【07：30】聯儲局官員續為通脹降溫、美國疫情緩和及疫苗接種進度理想，惟美股周二先升後回，道指一度升117點，其後表現反覆，收市回吐81點，報34312點。標指跌0.2%，收報4188點。納指微跌4點，收報13657點。

==以下5月25日（周二）股市==

美國聯儲局副主席克拉里達表示，FOMC可能會在未來（upcoming）政策會議上討論減碼QE。美國10年期債息跌至1.55厘，美滙指數微跌，不過無助股市走勢，道指收市倒跌81點，收報34312點，標指跌0.2%，收報4188點，納指跌4點，收報13657點。

美國3月房價指數報324.9，按月上升1.4%，按年上升13.9%。

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即市走勢︰

【04：00】道指收市倒跌81點，收報34312點，標指跌0.2%，收報4188點，納指跌4點，收報13657點。

【02：56】道指跌44點或0.1%， 報34349點， 成份股波音逆市升1.8%， 華特迪士尼亦升1.3%；納指持平，暫報13661點；標指跌4點， 報4192點。加密數字貨幣交易所Coinbase維持逾7%漲幅

【02：31】紐約7月原油期貨收漲0.02美元，漲幅0.03%，報66.07美元。倫敦布蘭特7月原油期貨收漲0.19美元，漲幅0.28%，報68.65美元。

【02：20】藥廠阿斯利康將發行70億美元債券，共六種到期時間。阿斯利康股價暫跌1.16%。

【01：46】紐約6月黃金期貨收漲0.7%，報1898美元。

【01：37】美國10年期國債收益率跌幅擴大，跌至即市低位，報1.569厘

【01：14】加密數字貨幣交易所Coinbase漲逾7%，刷新5月18日以來即市高位， 升見241.18美元，摩根大通給予初始評級，稱Coinbase在加密數字貨幣市場具備增長潛質，其股票值得投資者買入。

【01：07】美股窄幅上落，道指跌12點，納指跌5點，標指升1點；Nvidia及蘋果跌0.2%

【01：07】亞馬遜遭入稟指控壟斷，涉嫌以不公平的的經營手法，抬高產品售價，損害市場競爭，股價微跌0.2%

【00：12】美股三大指數個別發展，道指升21點，報34415點；納指升9點，報13670點；標指跌3點，報4193點

【00：06】Coinbase（COIN.O）盤中漲逾5%，公司推出新版大宗經紀業務平台。

【23：08】納指升0.1%，Nvidia升0.4%，蘋果變動不大。

【21：55】美股三大指數回軟，道指一度轉跌，現升27點，納指升0.3%，標指升6點。

【21：30】美股開市，道指升71點，報34465點。標指升11點，報4208點。納指升0.5%，報13730點。

【20：51】道指期貨升79點，納指期貨升0.5%。

【17：15】中概教育股盤前反彈，新東方 （美：EDU）現漲近15%，好未來 （NYSE：TAL）漲9%，高途（前稱跟誰學；美：GOTU））漲逾半成。

【教育股】北京市否認暑假不開課「三不」傳聞 新東方跌一成半倒升

【17：12】晶圓代工大廠聯電（美：UMC）宣布，將與 8 家客戶共同攜手，藉由全新雙贏合作模式，擴充南科 12 吋廠 Fab 12A P6 廠區產能，該8家客戶包括高通、三星。聯電盤前升逾半成﹐最新報9.19美元。

【12：20】道指期貨升57點，報34409點；標指期貨升8點，報4201點；納指期貨升35或0.3%，報13670點。

【11：10】傳蘋果為台積電爭取疫苗 台積電：純屬市場傳言

【10：40】橋水達里奧透露持有比特幣 惟警告「比特幣最大風險源自其成功」

【10：20】Tesla馬斯克與比特幣礦商討論可再生能源使用 比特幣一度彈至近40000美元

【07：30】美股周一延續升勢，美國新增確診人數創近一年新低、輝瑞展開測試新冠疫苗加強劑，加上比特幣回穩，道指收報34393點，升186點；標指收報4197點，升41點；納指收報13,661點，升190點升1.4%，報34438點。

==以下5月24日（周一）股市==

美國疫情大幅緩和，新增確診數創大流行以來最低水平，刺激美股造好，道指收市升186點，收報34393點。標指升1%，收報4197點。納指升1.4%，收報13661點。展望本周，投資者需要重點關注美國總統拜登將會發佈的任內第一份財政預算案，另外美國即將發佈第一季度的GDP數據、核心個人消費支出價格（PCE）指數及消費者信心指數，有關數據相信會受到聯儲局重視。

美股午市時段， 美國發布新冠肺炎疫情旅行警告：切勿前往日本和斯里蘭卡。

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即市走勢：

【04：00】道指收市升186點，收報34393點。標指升1%，收報4197點。納指升1.4%，收報13661點。

【03：11】道指漲255點或0.75%， 報34463點；納指升237點或1.8%， 報13708點；標指升52點或1.3%， 報4208點

【02：33】華爾街日報消息，亞馬遜接近達成收購米高梅（MGM）的協議，交易價值大約90億美元。

【02：31】紐約 7月期油收漲2.47美元，漲幅3.88%，報66.05美元。倫敦布蘭特7月期油收漲2.02美元，漲幅3.04%，報68.46美元。

【01：55】紐約 6月黃金期貨收漲0.4%，報1884.50美元，創1月7日以來收市新高。

【01：55】美股午市動力續強， 道指升224點或0.7%， 報34431點；納指升210點或1.6%， 報13681點；標指升48點或1.2%， 報4204點

【01：50】蘋果WWDC 2021將於6月8日北京時間01：00開幕

【01：37】美國發布新冠肺炎疫情旅行警告：切勿前往日本和斯里蘭卡。

【00：12】道指升幅略收窄， 暫升176點或0.5%， 報34384點；納指升188點或1.4%， 報13659點；標指升43點或1%， 報4199點；Tesla升3.1%， 早段曾最多升近3.5%

【00：00】電動車巨擎特斯拉（Tesla，美：TSLA）漲逾3%，據Electrek報道，特斯拉正在加速Model S Plaid的交付計劃，特斯拉更新Model S Plaid訂單交付時間表至6月。

【23：25】道指升225點，納指升約1.5%，Tesla（美：TSLA）升3%，Nvidia（美：NVDA）宣布拆股後再升逾4%。

【22：29】納指升幅擴至近1.4%，道指升196點，報34402點。Google（美：GOOG）升2.5%，報2403美元；Facebook（美：FB）升2.5%，報324.156美元，分別逼近2454.378美元及331.81美元的歷史高位。

【21：32】道指開市升165點，報32373點。標指升27點，報4183點。納指升101點或0.75%，報13572點。

【20：44】道指期貨升133點，納指期貨升0.8%。

【17：23】上周五（21日）中央兩個高層會議提出多項監管要求，教育行業被點名，中概教育股周一盤前續跌，高途 （美：GOTU）現跌近8%，好未來 （美：TAL）跌逾半成，新東方 （美：EDU）跌近3%。

當局強調，要全面規範管理校外培訓機構，堅持從嚴治理，對存在不符合資質、管理混亂、借機斂財、虛假宣傳、與學校勾連牟利等問題的機構，要嚴肅查處。要明確培訓機構收費標準，加強預收費監管。

【17：12】傳Netflix（美：NFLX）擬招聘遊戲業務主管 或部署進軍遊戲市場

【16：58】AMC院線（美：AMC）盤前上升，現升1.6%，最新報12.27美元。

【16：39】美國維珍銀河（美：SPCE）22日載人試飛成功，為該公司實現商業太空旅遊的目標邁出重要一步。維珍銀河盤前急漲23%。

【美股焦點】維珍銀河首次載人試飛太空成功 盤前急漲逾兩成

【15：47】【新股IPO】騰訊、軟銀有份投資的Keep赴美上市 據傳集資3億至5億美元

【12：38】比特幣跌勢喘定，根據coindesk 數據，比特幣最新報35,135美元，以太幣最新報2,129美元。

【美國經濟】諾貝爾經濟學獎得主﹕美國樓市、股市、加密貨幣市場出現嚴重投機情緒

【12：33】美股期貨個別向上，道指期貨現升0.37%、標指及納指期貨現升0.25%及0.08%。

【09：00】萬達王建林清倉AMC 散戶爆買帶挈累計收回約115億元