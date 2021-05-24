【美股市況】道指升225點　納指升1.5%　Tesla升3%、Nvidia漲逾4%（不斷更新）

美股開市，道指升165點，報32373點。標指升27點，報4183點。納指升101點或0.75％，報13572點。展望本周，投資者需要重點關注美國總統拜登將會發佈的任內第一份財政預算案，另外美國即將發佈第一季度的GDP數據、核心個人消費支出價格（PCE）指數及消費者信心指數，有關數據相信會受到聯儲局重視。

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即市走勢：

【23：25】道指升225點，納指升約1.5%，Tesla（美：TSLA）升3%，Nvidia（美：NVDA）宣布拆股後再升逾4%。

【22：29】納指升幅擴至近1.4%，道指升196點，報34402點。Google（美：GOOG）升2.5%，報2403美元；Facebook（美：FB）升2.5%，報324.156美元，分別逼近2454.378美元及331.81美元的歷史高位。

【21：32】道指開市升165點，報32373點。標指升27點，報4183點。納指升101點或0.75％，報13572點。

【20：44】道指期貨升133點，納指期貨升0.8%。

【17：23】上周五（21日）中央兩個高層會議提出多項監管要求，教育行業被點名，中概教育股周一盤前續跌，高途 （美：GOTU）現跌近8%，好未來 （美：TAL）跌逾半成，新東方 （美：EDU）跌近3%。

當局強調，要全面規範管理校外培訓機構，堅持從嚴治理，對存在不符合資質、管理混亂、借機斂財、虛假宣傳、與學校勾連牟利等問題的機構，要嚴肅查處。要明確培訓機構收費標準，加強預收費監管。

【17：12】傳Netflix（美：NFLX）擬招聘遊戲業務主管 或部署進軍遊戲市場

【16：58】AMC院線（美：AMC）盤前上升，現升1.6%，最新報12.27美元。

【16：39】美國維珍銀河（美：SPCE）22日載人試飛成功，為該公司實現商業太空旅遊的目標邁出重要一步。維珍銀河盤前急漲23%。

【美股焦點】維珍銀河首次載人試飛太空成功 盤前急漲逾兩成

【15：47】【新股IPO】騰訊、軟銀有份投資的Keep赴美上市 據傳集資3億至5億美元

【12：38】比特幣跌勢喘定，根據coindesk 數據，比特幣最新報35,135美元，以太幣最新報2,129美元。

【美國經濟】諾貝爾經濟學獎得主﹕美國樓市、股市、加密貨幣市場出現嚴重投機情緒

【12：33】美股期貨個別向上，道指期貨現升0.37%、標指及納指期貨現升0.25%及0.08%。

【09：00】萬達王建林清倉AMC 散戶爆買帶挈累計收回約115億元