【美股市況】亞馬遜遭控哄抬價格　道指跌12點 Coinbase漲超7%（不斷更新）

美國新增確診人數創近一年新低、美元弱勢。美股周二開市，道指曾升117點，其後倒跌，標指走勢反覆，納指升0.1%。美國3月房價指數報324.9，按月上升1.4%，按年上升13.9%。

美國聯儲局副主席克拉里達表示，FOMC可能會在未來（upcoming）政策會議上討論減碼QE。

疫情股大升：

股份 變幅 聯合航空 +4.6% 美國航空 +3.8% 達美航空 +3.0% 波音 +2.2% 挪威郵輪 +4.4% 加勒比郵輪 +4.0% 嘉年華郵輪 +3.5%

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即市走勢︰

【01：14】加密數字貨幣交易所Coinbase漲逾7%，刷新5月18日以來即市高位, 升見241.18美元，摩根大通給予初始評級，稱Coinbase在加密數字貨幣市場具備增長潛質，其股票值得投資者買入。

【01：07】美股窄幅上落，道指跌12點，納指跌5點，標指升1點；Nvidia及蘋果跌0.2%

【01：07】亞馬遜遭入稟指控壟斷，涉嫌以不公平的的經營手法，抬高產品售價，損害市場競爭，股價微跌0.2%

【00：12】美股三大指數個別發展，道指升21點，報34415點；納指升9點，報13670點；標指跌3點，報4193點

【00：06】Coinbase(COIN.O)盤中漲逾5%，公司推出新版大宗經紀業務平台。

【23：08】納指升0.1%，Nvidia升0.4%，蘋果變動不大。

【21：55】美股三大指數回軟，道指一度轉跌，現升27點，納指升0.3%，標指升6點。

【21：30】美股開市，道指升71點，報34465點。標指升11點，報4208點。納指升0.5%，報13730點。

【20：51】道指期貨升79點，納指期貨升0.5%。

【17：15】中概教育股盤前反彈，新東方 （美：EDU）現漲近15%，好未來 （NYSE：TAL）漲9%，高途（前稱跟誰學；美：GOTU））漲逾半成。

【教育股】北京市否認暑假不開課「三不」傳聞 新東方跌一成半倒升

【17：12】晶圓代工大廠聯電（美：UMC）宣布，將與 8 家客戶共同攜手，藉由全新雙贏合作模式，擴充南科 12 吋廠 Fab 12A P6 廠區產能，該8家客戶包括高通、三星。聯電盤前升逾半成﹐最新報9.19美元。

【12：20】道指期貨升57點，報34409點；標指期貨升8點，報4201點；納指期貨升35或0.3%，報13670點。

【11：10】傳蘋果為台積電爭取疫苗 台積電：純屬市場傳言

【10：40】橋水達里奧透露持有比特幣 惟警告「比特幣最大風險源自其成功」

【10：20】Tesla馬斯克與比特幣礦商討論可再生能源使用 比特幣一度彈至近40000美元

【07：30】美股周一延續升勢，美國新增確診人數創近一年新低、輝瑞展開測試新冠疫苗加強劑，加上比特幣回穩，道指收報34393點，升186點；標指收報4197點，升41點；納指收報13,661點，升190點升1.4%，報34438點。

==以下5月24日（周一）股市==

美國疫情大幅緩和，新增確診數創大流行以來最低水平，刺激美股造好，道指收市升186點，收報34393點。標指升1%，收報4197點。納指升1.4%，收報13661點。展望本周，投資者需要重點關注美國總統拜登將會發佈的任內第一份財政預算案，另外美國即將發佈第一季度的GDP數據、核心個人消費支出價格（PCE）指數及消費者信心指數，有關數據相信會受到聯儲局重視。

美股午市時段， 美國發布新冠肺炎疫情旅行警告：切勿前往日本和斯里蘭卡。

即睇美股收市：

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即市走勢：

【04：00】道指收市升186點，收報34393點。標指升1%，收報4197點。納指升1.4%，收報13661點。

【03：11】道指漲255點或0.75%， 報34463點；納指升237點或1.8%， 報13708點；標指升52點或1.3%， 報4208點

【02：33】華爾街日報消息，亞馬遜接近達成收購米高梅（MGM）的協議，交易價值大約90億美元。

【02：31】紐約 7月期油收漲2.47美元，漲幅3.88%，報66.05美元。倫敦布蘭特7月期油收漲2.02美元，漲幅3.04%，報68.46美元。

【01：55】紐約 6月黃金期貨收漲0.4%，報1884.50美元，創1月7日以來收市新高。

【01：55】美股午市動力續強， 道指升224點或0.7%， 報34431點；納指升210點或1.6%， 報13681點；標指升48點或1.2%， 報4204點

【01：50】蘋果WWDC 2021將於6月8日北京時間01：00開幕

【01：37】美國發布新冠肺炎疫情旅行警告：切勿前往日本和斯里蘭卡。

【00：12】道指升幅略收窄， 暫升176點或0.5%， 報34384點；納指升188點或1.4%， 報13659點；標指升43點或1%， 報4199點；Tesla升3.1%， 早段曾最多升近3.5%

【00：00】電動車巨擎特斯拉（Tesla，美：TSLA）漲逾3%，據Electrek報道，特斯拉正在加速Model S Plaid的交付計劃，特斯拉更新Model S Plaid訂單交付時間表至6月。

【23：25】道指升225點，納指升約1.5%，Tesla（美：TSLA）升3%，Nvidia（美：NVDA）宣布拆股後再升逾4%。

【22：29】納指升幅擴至近1.4%，道指升196點，報34402點。Google（美：GOOG）升2.5%，報2403美元；Facebook（美：FB）升2.5%，報324.156美元，分別逼近2454.378美元及331.81美元的歷史高位。

【21：32】道指開市升165點，報32373點。標指升27點，報4183點。納指升101點或0.75%，報13572點。

【20：44】道指期貨升133點，納指期貨升0.8%。

【17：23】上周五（21日）中央兩個高層會議提出多項監管要求，教育行業被點名，中概教育股周一盤前續跌，高途 （美：GOTU）現跌近8%，好未來 （美：TAL）跌逾半成，新東方 （美：EDU）跌近3%。

當局強調，要全面規範管理校外培訓機構，堅持從嚴治理，對存在不符合資質、管理混亂、借機斂財、虛假宣傳、與學校勾連牟利等問題的機構，要嚴肅查處。要明確培訓機構收費標準，加強預收費監管。

【17：12】傳Netflix（美：NFLX）擬招聘遊戲業務主管 或部署進軍遊戲市場

【16：58】AMC院線（美：AMC）盤前上升，現升1.6%，最新報12.27美元。

【16：39】美國維珍銀河（美：SPCE）22日載人試飛成功，為該公司實現商業太空旅遊的目標邁出重要一步。維珍銀河盤前急漲23%。

【美股焦點】維珍銀河首次載人試飛太空成功 盤前急漲逾兩成

【15：47】【新股IPO】騰訊、軟銀有份投資的Keep赴美上市 據傳集資3億至5億美元

【12：38】比特幣跌勢喘定，根據coindesk 數據，比特幣最新報35,135美元，以太幣最新報2,129美元。

【美國經濟】諾貝爾經濟學獎得主﹕美國樓市、股市、加密貨幣市場出現嚴重投機情緒

【12：33】美股期貨個別向上，道指期貨現升0.37%、標指及納指期貨現升0.25%及0.08%。

【09：00】萬達王建林清倉AMC 散戶爆買帶挈累計收回約115億元