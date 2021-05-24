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[異動股 ]保利協鑫稱 抵押協鑫新能源近9億股遭接管 後者半日挫近8%

股樓投資 13:23 2021/05/24

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新能源股保利協鑫(03800)和旗下協鑫新能源（00451）分別公布，保利協鑫於2019年10月把保利協鑫8.651億股作質押以作貸款，去年5月被指違約，去年6月，貸款人已直接保管所有質押股份。即使質押股份所有權據稱已被沒收，保利協鑫認為其仍控制協鑫新能源的經營權。保利協鑫繼續停牌，協鑫新能源半日挫7.6%報0.23元。

【恒指季檢】比亞迪碧服信義光能染藍 恒指成分股數目增至58隻  詳情請看[下一頁]

保利協鑫指，扣除被沒收的抵押股份，於去年底備考影響為持有協鑫新能源約110.15億股，佔約57.75％股權，於2月售股及購股後的股權降至約49.24％，而待與新核數師確認後，於去年6月30日，股東應佔權益應為202.54億元人民幣，減少1.3％，以及於去年12月31日，股東權益應為165.45億元人民幣，減少1.2％。保利協鑫指，貸款人保管所有質押股份時間，並未收到授權令副本，亦無得知該授權令發布的消息。於進一步向存管經紀作出＿查詢後，收到一家聲稱為貸款人的繼任實體電子郵件，指出質押股份「已被沒收並出售」。

此前，貸款人並未告知有關聲稱沒收及出售事項。保利協鑫指，除審查及加強內部控制程序外，正就貸款人聲稱行使對質押股份的擔保權益尋求法律意見，且正考慮所有可用的法律行動。

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撰文 : 李尚毅

協鑫新能源（00451） 保利協鑫能源（03800） 港股

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