【Twitter】Twitter將推出Ticketed Spaces功能　向用戶抽取20%佣金

▲ Twitter計劃新增「Ticketed Spaces」功能，創作者可開設付費聊天室，並向參與用戶收費，平台將從中抽取20%佣金。

為對戰語音社交軟件Clubhouse，Twitter於今年5月初推出Spaces語音平台，但就開放給擁有600名或以上粉絲的用戶率先使用。據外媒消息透露，Twitter計劃新增「Ticketed Spaces」功能，創作者可開設付費聊天室，並向參與用戶收費，平台將從中抽取20%佣金。

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Twitter早前推出的Spaces平台，允許用戶開設聊天室進行語音聊天，其玩法與Clubhouse相似。外媒報道指，在未來數週內，美國Twitter用戶可申請開設付費聊天室，但創建者必須擁有1,000名粉絲，在過去30天內曾開設過3個聊天室，且年齡需達至18歲或以上。

Twitter即將推出的「Ticketed Spaces」功能，創作者可以向其他用戶收費，並能自行設定價格，在扣除蘋果（Apple）和Google收取應用內購買費用後，Twitter將從中抽取20%佣金，用戶可賺取餘下的利潤。

責任編輯：李寶如