  • 29°C
香港時間 : 2021524日 (一) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【支援餐飲業】戶戶送香港推Signature服務　助餐廳建網頁接觸非堂食顧客

商業 12:26 2021/05/24

分享：

戶戶送向全港餐廳夥伴推出「Signature」服務，令他們能夠直接與顧客建立關係。（資料圖片）

疫情下餐廳長期受限於入座率減半等限制，難以直接接觸所有顧客，阻礙建立品牌忠實度。戶戶送今天（24日）宣布，向全港餐廳夥伴推出「Signature」服務，戶戶送將為餐廳夥伴創建獨立網頁並處理物流程序，令他們能夠直接與顧客建立關係，包括平常難以接觸的非堂食顧客。

【疫市營商】大家樂數碼轉型方便客人　行政總裁梁可婷：最好點擊3次已落單

【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機

顧客可透過餐廳自身的網站或應用程式訂購外送和自取美食，而戶戶送會為餐廳夥伴提供外送服務，以外賣及物流方面的專業知識支援他們。戶戶送亦會為其製作具有定制標誌和品牌顏色的餐廳網頁。

Signature服務能為餐廳接觸新顧客，餐廳夥伴將能制定具針對性的市場推廣計劃，藉此接觸新顧客並鞏固現有的顧客關係。除戶戶送的自有渠道外，餐廳夥伴亦可於任何媒體渠道上進行宣傳，直接推動增長及訂單數量。

此外，餐廳夥伴將獲提供顧客數據，並能與忠實顧客直接互動，加深對他們的了解。服務亦能提升用戶體驗，戶戶送度身訂做的餐廳網站涵蓋相片、字型選擇、宣傳用語及口號等品牌元素，餐廳夥伴可運用戶戶送的科技與物流數據，為顧客提供額外的訂餐渠道。

【素食商機】 大型素食餐廳進攻零售市場　小店經營遇困難

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【共享辦公室】WeWork遭遇疫情衝擊　首季客戶按年大減3成
2021/05/23
【共享辦公室】WeWork遭遇疫情衝擊　首季客戶按年大減3成
【疫市營商】Fujifilm推新款多功能影印機及打印機　助中小企疫下營商迎接新商機
2021/05/21
【疫市營商】Fujifilm推新款多功能影印機及打印機　助中小企疫下營商迎接新商機
【好想去旅行】旅議會調查：為安全旅程　逾四分三受訪者願付更多旅費
2021/05/20
【好想去旅行】旅議會調查：為安全旅程　逾四分三受訪者願付更多旅費
【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機
2021/05/19
【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機

你可能感興趣

【共享辦公室】WeWork遭遇疫情衝擊　首季客戶按年大減3成
18:37 2021/05/23
【共享辦公室】WeWork遭遇疫情衝擊　首季客戶按年大減3成
【疫市營商】Fujifilm推新款多功能影印機及打印機　助中小企疫下營商迎接新商機
15:27 2021/05/21
【疫市營商】Fujifilm推新款多功能影印機及打印機　助中小企疫下營商迎接新商機
【好想去旅行】旅議會調查：為安全旅程　逾四分三受訪者願付更多旅費
17:43 2021/05/20
【好想去旅行】旅議會調查：為安全旅程　逾四分三受訪者願付更多旅費
疫情 Deliveroo 外賣 餐飲 餐廳

上一篇文章

【本地遊】旅發局第二輪賞你遊提供190個行程　消費800元換本地遊名額

下一篇文章

【農業科技】農業科技改變種植方式　鬧市設農場不受空間局限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港藝術周】Art Central 2021下月舉行　雲集國際大師藝術傑作　公眾即日起可免費登記參觀
【香港藝術周】Art Central 2021下月舉行　雲集國際大師藝術傑作　公眾即日起可免費登記參觀
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件