【支援餐飲業】戶戶送香港推Signature服務　助餐廳建網頁接觸非堂食顧客

▲ 戶戶送向全港餐廳夥伴推出「Signature」服務，令他們能夠直接與顧客建立關係。（資料圖片）

疫情下餐廳長期受限於入座率減半等限制，難以直接接觸所有顧客，阻礙建立品牌忠實度。戶戶送今天（24日）宣布，向全港餐廳夥伴推出「Signature」服務，戶戶送將為餐廳夥伴創建獨立網頁並處理物流程序，令他們能夠直接與顧客建立關係，包括平常難以接觸的非堂食顧客。

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顧客可透過餐廳自身的網站或應用程式訂購外送和自取美食，而戶戶送會為餐廳夥伴提供外送服務，以外賣及物流方面的專業知識支援他們。戶戶送亦會為其製作具有定制標誌和品牌顏色的餐廳網頁。

Signature服務能為餐廳接觸新顧客，餐廳夥伴將能制定具針對性的市場推廣計劃，藉此接觸新顧客並鞏固現有的顧客關係。除戶戶送的自有渠道外，餐廳夥伴亦可於任何媒體渠道上進行宣傳，直接推動增長及訂單數量。

此外，餐廳夥伴將獲提供顧客數據，並能與忠實顧客直接互動，加深對他們的了解。服務亦能提升用戶體驗，戶戶送度身訂做的餐廳網站涵蓋相片、字型選擇、宣傳用語及口號等品牌元素，餐廳夥伴可運用戶戶送的科技與物流數據，為顧客提供額外的訂餐渠道。

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責任編輯：朱悅瀅