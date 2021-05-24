【業績│醫藥股】石藥上季多賺27%　大摩調升目標價至12.7元　股價全日升4%

▲ 石藥上季多賺27%至14.7億元人民幣

石藥集團 （01093） 公布截止3月底止季度業績。石藥上季多賺26.9%至14.7億元（人民幣，下同），基礎溢利按年升63.3%。期內，收入按年增9.9%至67.3億元。石藥全日升4.4%，收報11.56元，成交額達10.5億。

按業務劃分，主要收入來源成藥錄得收入54.8億元，按年增9.1%；原料產品方面，受惠於產品價格上升，維生素C，以及抗生素及其它收入分別按年增22.9%及31%，達5.2億及3.9億元。但功能食品及其它收入則跌10.4%至3.4億元。

石藥表示，銷量迅速增長正在快速消化降價對業績的影響。恩悉（鹽酸普拉克索片）在年初國家第四批集採以理想價格中標，將從5月起在全國開始執行，有望成為新的增長點。公司預期，未來三年，將上市新產品60餘個，其中預計市場空間超過10億元的重磅品種將不少於15個。

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另外，券商摩根士丹利將石藥目價由11.6港元上調至12.7港元，評級為「增持」。大摩表示，計入石藥去年業績表現後，調升其2021年至23年每股盈測8%至10%，以反映恩必普納入國家基本藥物目錄降價後潛在銷量提升，同時，考慮候選產品近商業化階段潛在貢獻，提升藥腫瘤藥物銷售預測。

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編輯：袁諾曦