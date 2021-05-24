同文在寅握手後即抹手 賀錦麗被批評無禮貌（有片）

▲ 賀錦麗與文在寅在白宮會面時握手，但賀錦麗隨即用褲抹手，被網民批評無禮貌及不尊重。

南韓總統文在寅到訪美國，繼美國總統拜登誤稱文在寅為南韓總理後，美國副總統賀錦麗也被指失儀。賀錦麗與文在寅在白宮會面時握手，但賀錦麗隨即用褲抹手，被網民批評無禮貌及不尊重文在寅。

事發經過

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賀錦麗（Kamala Harris）上周五（21日）於白宮與文在寅會面。兩人於記者會上發言，提到北韓、全球健康與中美洲湧往美國的難民潮根源等議題。

兩人在會面期間更握手致意。但根據現場片段，賀錦麗與文在寅握手後，將手放在她的褲子上輕輕擦拭，似乎是想清潔自己的手。

賀錦麗這個舉動隨即引起網民的批評，不少人形容畫面十分尷尬（so embarrassing）。有網民發文表示賀錦麗的行為極不尊重對方，更批評她在侮辱文在寅。

澳洲天空電視台主持迪安（Rowan Dean）更借這件事，再度提起美國前總統特朗普（Donald Trump）：

如果是特朗普這樣做，你能想像外界會如何憤怒嗎？這將會變成世界末日。 （Had it been Donald Trump can you imagine the outrage that would have occurred? It would have been the end of the world.）

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但同時有部分網民為賀錦麗辯護，指全球目前正面對疫情，和人握手後清潔雙手是自然的本能反應。有網民更指外界對賀錦麗的批評十分荒謬，指有些人打噴嚏時愛用手掩鼻，有些人則經常出手汗，因此自己一直都不愛和別人握手。

賀錦麗過往也曾被網民批評她無禮貌。賀錦麗3月因登上飛機前沒有向旁邊的軍人回禮，被外界批評指輕視軍人。

責任編輯：鄭錦玲