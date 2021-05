同文在寅握手後即抹手 賀錦麗被批評無禮貌（有片）

南韓總統文在寅到訪美國,繼美國總統拜登誤稱文在寅為南韓總理後,美國副總統賀錦麗也被指失儀。賀錦麗與文在寅在白宮會面時握手,但賀錦麗隨即用褲抹手,被網民批評無禮貌及不尊重文在寅。

事發經過

拜登連續兩次叫錯稱呼 唔識分總統同總理? 【下一頁】

賀錦麗(Kamala Harris)上周五(21日)於白宮與文在寅會面。兩人於記者會上發言,提到北韓、全球健康與中美洲湧往美國的難民潮根源等議題。

兩人在會面期間更握手致意。但根據現場片段,賀錦麗與文在寅握手後,將手放在她的褲子上輕輕擦拭,似乎是想清潔自己的手。

賀錦麗這個舉動隨即引起網民的批評,不少人形容畫面十分尷尬(so embarrassing)。有網民發文表示賀錦麗的行為極不尊重對方,更批評她在侮辱文在寅。

澳洲天空電視台主持迪安(Rowan Dean)更借這件事,再度提起美國前總統特朗普(Donald Trump):

如果是特朗普這樣做,你能想像外界會如何憤怒嗎?這將會變成世界末日。

(Had it been Donald Trump can you imagine the outrage that would have occurred? It would have been the end of the world.)