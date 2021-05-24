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同文在寅握手後即抹手 賀錦麗被批評無禮貌（有片）

環球政治 12:42 2021/05/24

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賀錦麗與文在寅在白宮會面時握手，但賀錦麗隨即用褲抹手，被網民批評無禮貌及不尊重。

南韓總統文在寅到訪美國，繼美國總統拜登誤稱文在寅為南韓總理後，美國副總統賀錦麗也被指失儀。賀錦麗與文在寅在白宮會面時握手，但賀錦麗隨即用褲抹手，被網民批評無禮貌及不尊重文在寅。

事發經過

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拜登連續兩次叫錯稱呼 唔識分總統同總理？ 【下一頁】

賀錦麗（Kamala Harris）上周五（21日）於白宮與文在寅會面。兩人於記者會上發言，提到北韓、全球健康與中美洲湧往美國的難民潮根源等議題。

兩人在會面期間更握手致意。但根據現場片段，賀錦麗與文在寅握手後，將手放在她的褲子上輕輕擦拭，似乎是想清潔自己的手。

賀錦麗這個舉動隨即引起網民的批評，不少人形容畫面十分尷尬（so embarrassing）。有網民發文表示賀錦麗的行為極不尊重對方，更批評她在侮辱文在寅。

澳洲天空電視台主持迪安（Rowan Dean）更借這件事，再度提起美國前總統特朗普（Donald Trump）：

如果是特朗普這樣做，你能想像外界會如何憤怒嗎？這將會變成世界末日。

（Had it been Donald Trump can you imagine the outrage that would have occurred? It would have been the end of the world.）

美媒爆賀錦麗冷待記者親自列黑名單 最憎被形容謹慎 【下一頁】

但同時有部分網民為賀錦麗辯護，指全球目前正面對疫情，和人握手後清潔雙手是自然的本能反應。有網民更指外界對賀錦麗的批評十分荒謬，指有些人打噴嚏時愛用手掩鼻，有些人則經常出手汗，因此自己一直都不愛和別人握手。

賀錦麗過往也曾被網民批評她無禮貌。賀錦麗3月因登上飛機前沒有向旁邊的軍人回禮，被外界批評指輕視軍人。

責任編輯：鄭錦玲

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