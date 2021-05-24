【電子消費券】花旗香港：上季本地簽賬額有單位數升幅　消費券促消費、料全年簽賬雙位數升

▲ 花旗香港信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康預期，今年全年的信用卡簽賬額可以錄得單位數升幅。

香港疫情緩和，而且憧憬下半年政府5,000元電子消費券，消費信心逐漸向好。花旗香港信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，今年第一季的信用卡本地簽賬額按年有單位數升幅，新卡客戶亦按年升50%，期望下半年海外消費復甦，全年信用卡簽賬額可有雙位數增幅。

李冠康在網上會議上表示，香港第一季的經濟及消費意欲明顯好轉，該行的本地簽賬同見增幅，但由於海外消費仍未復甦，因此期內整體簽賬額仍有輕微下跌。

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他又補充，疫情期間網購更加盛行，上季的網上消費仍見超過10%增長，而在更多港人外出消費帶動，新卡客戶按年亦有50%增長，反映經濟及消費者信心恢復。

政府的5,000元電子消費券最快今年暑假接受登記。李冠康指，對消費券措施表示歡迎，相信有助刺激市民消費意欲及促進經濟復元，有詳情後會積極研究可行的配合措施。

此外，花旗香港今年3月中進行「疫情前後的消費模式與生活態度」網上調查，發現近50%港人在疫情期間減少每月開支，平均減幅約13%。當中，又以年青人的開支減幅較顯著，但年青受訪者對疫情結束後的消費態度則預期會較為寬鬆，有29%人只要喜歡並能夠負擔就會購買，比率較整體（22%）、家長（20%）及中產人士（18%）明顯更高。

整體而言，有44%受訪者預期疫情結束後，自己消費前會仔細考慮，而中產人士比率更高達49%。

調查訪問超過1,202名年齡介乎21至60歲、個人每月入息12,000元或以上的香港居民。

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記者：趙穎妍