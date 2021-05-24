【港交所新CEO】歐冠昇履新稱加入港交所是「至高榮譽」　外電：整肅交易所內部文化

▲ 港交所行政總裁歐冠昇周一履新，為首位非華人行政總裁

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）今日履新，彭博引述消息人士指，歐冠昇受港交所主席史美倫賦予整肅公司文化的任務。彭博指，港交所前上市科審查組前聯席主管楊金隆涉貪，是港交所合併後IPO最大醜聞，史美倫看中歐冠昇在高度監管的大行工作，具有整頓企業文化的經驗。

港交所於中午公告歡迎歐冠昇加入出任行政總裁，歐冠昇在聲明中稱，很榮幸加入和領導香港交易所，「這是至高的榮譽，也是一份重任（It’s an honour， a privilege， and a great responsibility）！」

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據港交所上周通告，歐冠昇出任摩通亞太區主席兼首席執行官期間，摩通在香港被證監會、金管局開出3張罰單，合計涉及4810萬元，但歐冠昇個人未在案件受查、紀律處分行動或公開譴責。

彭博報道指，歐冠昇在上任行政總裁李小加卸任前，已着手處理高層內部矛盾，如容許董事會在招聘擁有更多話事權，並停止上市科與業務部門間的互動，而董事會期望他可優先處理好港交所監管角色。

港交所、證監會都未有評論有關說法。歐冠昇明天將在LME亞洲金屬年會網上會議中發言，將是他履新後首個公開演講。

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