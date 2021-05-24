【恒指季檢】信義光能「爆冷」成恒指新貴 仲追唔追得過?

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【港股市況】科技股跌幅收窄、恒指跌不足百點 資源股、比幣特概念股挫（不斷更新）
恒指季檢上周五出爐，為落實逐步擴大成份股至100家後首次恒指季檢恒指成份股由55隻增加至58隻，納入比亞迪 （01211） 、碧桂園服務 （06098） 、信義光能 （00968） 。其中信義光能可謂「爆冷」入圍，令市場意外。宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒分析指，光伏玻璃板塊從低位抽升，認為信義光能估值已偏貴，籲投資者不應現價高追，如有貨則建議沽出部分獲利，擔心信義光能今日高開低走。
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