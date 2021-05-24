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【台積電TSM】台積電一員工染疫　晨星：台積電護城河不受疫情停電影響

Hot Talk 11:48 2021/05/24

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【台積電TSM】台積電一員工染疫　晨星：台積電護城河不受疫情停電影響

台灣疫情尚未明顯受控，台積電（美：TSM，台：2330）周末有一名員確診新冠病毒，有10多名員工需要作14日居家隔離。晨星發表研究報告指，台灣近期感染個案創疫情以來高位，連同當地一周兩度發生停電事故，但該行認為台積電技術上有「寬廣護城河」，而且台積電、聯發科等半導體公司都有疫情經驗，料不會有持久性衝擊。

台積電表示，員工感染不會影響公司營運，已加強該員工工作場所和公共區域消毒。

晨星發表報告指，台積電於一個月發生停電令3萬片晶圓生產中斷，潛在損失約3.58億美元，但台積電在技術上較其他同業有明顯領先優勢。晨星股票分析師李旭暘認為，只有台積電及韓國的三星 （Samsung）具備成熟技術及利基優勢，足以應付人工智慧 （AI） 中控系統以及自駕系統等先進技術的應用，有助緩解半導體企業所面臨的顯著週期性影響。

台積電挑戰1納米以內芯片製程 與台大麻省理工成功研發「矽」替代品，可見【下一頁】

另一方面，晨星指出，台積電在資金來源及技術壁壘等條件優勢，令其掌握寬廣的「經濟護城河」。李旭暘稱，中芯國際 （00981） 等中國內地競爭對手還需要10 年以上的時間，才能趕上台積電的製程節點進程，而且不利政治環境會成為內地同業擴大規模的局限。

晨星指，台積電在資本投資及股東權益報酬率表現近10年都維持20%以上，不單高於中芯國際同期不足10%表現，同時維持派息增長，對於台積電高投資、行業具周期性而言，屬相當難得。該行續予台積電760元新台幣目標價，相當於33%的潛在上升空間。

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編輯：麥德銘

股票 台積電（美：TSM） 台積電 中芯國際（00981） 晶片 台灣 Samsung

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