【新冠疫苗】年輕人接種後出現心肌炎 涉輝瑞及Moderna

美國等地發現有民眾接種新冠疫苗後，出現心肌炎等罕見副作用個案，專家亦對此進行調查。美國疾控中心發表報告指，部分年輕人接種第2劑採用mRNA技術的新冠疫苗後4天內出現心肌炎，並以男性居多，當局已建議進一步調查這種罕見情況。

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美國疾控中心（CDC）的疫苗接種委員會於5月17日發表聲明指，發現部分青少年及年輕人接種第2劑mRNA疫苗後4天內出現心肌炎，並以男性患者為主，但出現的症狀輕微。

報告內沒有列明患者接種哪種mRNA疫苗，但美國目前已批准使用的兩款mRNA疫苗，分別為輝瑞（Pfizer）及Moderna疫苗。

約翰霍普金斯大學健康安全中心資深學者阿達爾賈（Amesh Adalja）表示，已知疫苗會引起心肌炎，因此研究新冠疫苗是否與心肌炎有因果關係，是十分重要。

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但當局仍未發現兩者存在因果關係的證據，也未有披露相關心肌炎個案數字。該聲明續指，雖然接種新冠疫苗後出現心肌炎的個案較預期少，但委員會認為應公布情況以提醒醫療機構相關的「潛在副作用」。

以色列衛生部上月表示，正檢視少數接種輝瑞疫苗後出現心肌炎的個案，患者大多數30歲以下，但至今尚未有結論。

責任編輯：郭麗明