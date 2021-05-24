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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【新經濟股】恒生科技指數跌2.5%　恒指季檢憧憬散水　京東跌逾3%、快手績前跌逾4%

股市 11:08 2021/05/24

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恒指季檢憧憬散水　恒生科技指數跌2.5%　京東跌逾3%　快手績前跌逾4%

新經濟股回吐。市場憧憬上周五（21日）恒指季檢納入更多中資科技股，惟最終期望落空，當中京東 （09618） 及網易 （09999） 更是大熱倒灶，兩股今日分別明顯受壓，網易跌近4%，報179.9元，京東跌3.1%，報279.8元。新經濟股彈完散，俗稱「港版納指」的恒生科技指數跌2.5%，現報7823點，失8000關。

恒指新納入比亞迪、碧桂園服務、信義光能，看【下一頁】

ATMX全綫下跌，小米 （01810） 跌近3%，報26.65元，美團 （03690） 跌2.5%，報268.2元，阿里巴巴 （09988） 跌1.6%，報204.6元，騰訊 （00700） 跌0.9%，報581.5元。

恒生科指成份股中僅舜宇 （02382） 及金蝶國際 （00268） 微升0.3%及0.2%，報182.4元及26.35元。

快手 （01024） 今日將會公布首季業績，股價績前受壓，跌逾4%，報229.8元。

更多【新經濟股】文章

相關文章：【阿里巴巴股價】阿里雲傳失大客字節跳動　被中國政府客戶冷落

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編輯：袁諾曦

港股 小米 阿里巴巴 新經濟股 快手—W（01024） 恒生科技指數 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 金蝶國際（00268）

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